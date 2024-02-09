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الرياضة

البرازيلية مايا تقصي التونسية جابر من «تنس مبادلة»

أنس جابر
10 فبراير 2024 01:05

مراد المصري (أبوظبي)

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ريباكينا وكاساتكينا في نهائي «تنس مبادلة»

أقصت البرازيلية بياتريس حداد مايا، المصنفة السادسة في البطولة، التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية، بعد الفوز عليها أمس في ربع النهائي، بمجموعتين من دون مقابل، بواقع 6-3 و6-4، ضمن منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي تترقب مواجهتي الدور نصف النهائي اليوم، في الحدث العالمي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، وتقام منافساتها في مدينة زايد الرياضية.
وتصدرت المواجهة البرازيلية-التونسية منافسات أمس، من خلال الحضور الجماهيري الأكبر على المدرجات، ونجحت مايا، المصنفة 13 عالمياً، من مواصلة مسيرتها المميزة في البطولة، وهي التي تأهلت إلى نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، في حين ودعت التونسية المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، في رحلتها لاستعادة مستوياتها السابقة، في أول ظهور لها في منطقة الشرق الأوسط منذ عامين.
احتاجت اللاعبة البرازيلية بياتريس حداد مايا إلى ساعة و30 دقيقة «90 دقيقة» من أجل التفوق على التونسية أنس جابر، لترسخ عقدتها لمنافستها العربية، بعدما سبق لها أن أطاحت بها من ربع نهائي بطولة رولان جاروس العام الماضي.
ويلتقي في نصف النهائي اليوم، الكازاخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة الأولى في البطولة، مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة الثامنة، ووصيفة النسخة الماضية 2023.
وجاء تأهل الكازاخستانية يلينا ريباكينا عقب تفوقها أمس، على الإسبانية كريستيان بوكشا، في لقاء الدور ربع النهائي، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-1 و6-4.
ونجحت ريباكينا من كبح مفاجآت منافستها الإسبانية، التي كانت تلعب بلقب «الخاسرة المحظوظة»، وهو مصطلح معروف في رياضة التنس، للاعب الذي يخسر خلال التصفيات، لكنه يخوض منافسات الأدوار الرئيسة بسبب انسحاب لاعب آخر، ويتم اختيار اسمه بقرعة عشوائية، حيث أكملت بوكشا طريقها لاحقاً لتحقق الانتصارات في الدورين الـ 32 و16، قبل أن تتوقف مسيرتها في ربع النهائي أمام ريباكينا.
وأكدت ريباكينا «24 عاماً»، المصنفة الأولى للبطولة، والثالثة عالمياً، أنها قادمة بقوة لتعويض خيبة الخروج من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وهي التي سبق لها الفوز بلقب بطولة ويمبلدون العريقة في عام 2022، وتمتلك ستة ألقاب بارزة في مسيرتها الاحترافية، وعوضت خروجها من الدور ربع النهائي لبطولة مبادلة في العام الماضي، مع إعلانها بخوضها المنافسات بهدف المنافسة على اللقب في هذه النسخة.
كما تغلبت الروسية ليوديملا سامسونوفا، أمس، في ربع النهائي، على التشيكية باربوروا كرجتشيكوفا، المصنفة الرابعة في البطولة، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 7-5 و6-4.
وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي تتأهل فيها سامسونوفا إلى نصف نهائي بطولة مبادلة، وللمفارقة فإنها أطاحت بمنافساتها ذاتها من الدور الثاني وقتها في عام 2023، قبل أن تحل وصيفة في نهاية المطاف.

بطولة مبادلة للتنس
بطولة مبادلة العالمية للتنس
أنس جابر
مبادلة للتنس
ريباكينا
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