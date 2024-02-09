انطلاقة مميزة لبطولة الإمارات للمواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي في «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات بأبوظبي، وسط نجاحات مهمة في ظل مشاركة 250 لاعباً و42 نادياً على مستوى الدولة، وذلك بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

وتأتي البطولة في ضوء خطط الاتحاد الداعمة لتطوير مستوى اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة، كما تقام في إطار أجندة اتحاد اللعبة ومسابقات موسمه الحافل بالأنشطة والفعاليات المتنوعة الهادفة لمواصلة خطط الارتقاء بمسيرة مواي تاي الإمارات ودعم مستويات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية بالتجارب المهمة والبطولات التي تسهم في تعزيز فرص الاستفادة والوقوف على الجاهزية الفنية لنجوم اللعبة، وذلك بما يشمل جميع الأندية على مستوى الدولة.

وتنطلق منافسات اليوم عند الساعة 12 ظهراً، فيما تبدأ مواجهات اليوم الختامي الأحد بتمام الساعة 12 ظهراً، حيث تشهد البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من أعمار 17 سنة وحتى 39 عاماً في الأوزان المعتمدة كافة في البرنامج الفني للبطولة.