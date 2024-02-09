برعاية منصور بن زايد.. نخبة الفرسان يخوضون تحدي كأس رئيس الدولة للقدرة

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، تنظم وتستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة سباق النسخة الـ25 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة الذي يقام يوم غد لمسافة 160 كلم على 6 مراحل، ويشارك في السباق نخبة الفرسان والفارسات في الدولة والعالم بصحبة أقوى الخيول من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة والدول الخليجية والعربية، إلى جانب نخبة من الفرسان العالميين.

وعقد مؤتمر صحفي، أمس، بالوثبة، تم خلاله الكشف عن تفاصيل الحدث، بحضور مسلم سالم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية.

وفي بداية المؤتمر، رحب الريسي بالحضور والضيوف، وقال: «إن بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة برعاية ودعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عزيزة وغالية على قلوبنا، واستثنائية بما تمثله من إرث وطني مستدام لرياضة الفروسية».

وأوضح أن وصول هذه البطولة إلى يوبيلها الفضي يحمل دلالات عظيمة وكبيرة ترسخ الدعم والاهتمام والرعاية التي تحظى بها رياضة الفروسية المحبوبة من شيوخنا الكرام وشعب دولة الإمارات، وما تمثله من قيم وطنية وتراثية كبيرة أرسى نهجها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واقتفى أثره شيوخنا الكرام حتى باتت دولة الإمارات رائدة عالمياً في جميع مجالات الفروسية بالفكر الاستراتيجي والمبادرات الريادية التي كان لها أكبر الأثر في نشر رياضة الفروسية عالمياً، بجانب تمكين أبناء وبنات الإمارات من القدرات التي قادتهم إلى منصات التتويج في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

من جانبه، نقل عارف العواني تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في تنظيم النسخة الـ25 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وأضاف «نُعرب في مجلس أبوظبي الرياضي عن فخرِنا بأن نكون جزءاً من هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، لارتباطها باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الراعي والداعم الأول للرياضة والرياضيين». ونيابة عن مسلم العامري، رحب محمد علي الحضرمي بالحضور، وقال: «يطيب لي أن أرحب بكم وبالمشاركين والضيوف والمتابعين والأجهزة الإعلامية، ونحن نحتفل في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالنسخة الـ25 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، البطولة الغالية على قلوبنا جميعاً بقيمتها السامية، وهي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتقام في كل عام برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة».

وأضاف: «حرصنا على أن يكون احتفالنا بالنسخة الـ25 لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة كرنفالاً يتضمن إطلاق قرية الإمارات العالمية للقدرة أول إصدار لسلسلة الفارس بعنوان (الفارس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فارس الوثبة، ومجدد الخيول العربية)، تقديراً لإسهامات سموه في دفع فروسية الإمارات نحو آفاق أرحب، وتعزيز ريادتها على الخريطة العالمية، وجعل قرية الإمارات العالمية للقدرة وجهة فرسان العالم، وهناك أيضاً العديد من المبادرات، والأنشطة والفعاليات التي تدعم رياضة القدرة والتحمل في الدولة من خلال الندوات والمحاضرات التي سيقدمها خبراء في المجالات المختلفة لتعم الفائدة الجميع».

وأكد يعقوب السعدي أن السباق مناسبة غالية على قلوب الجميع، ويمثل نخبة البطولات التي تشهد أقوى المنافسات، مثمناً دور قرية الإمارات العالمية للقدرة في التنظيم وتطوير السباق بشكل مستمر.

وقال يعقوب السعدي: «نتطلع لانطلاق الحدث بكل تفاصيله وأبعاده وبرامجه وأجوائه لأكثر من سبب، الأول أننا في (أبوظبي للإعلام) نعد جزءاً أصيلاً من هذا السباق تحديداً، يكفي أن أشير إلى أننا لم نجد أفضل ولا أنسب منه حين فكرنا في انطلاق بث قناة ياس عام 2015 ليكون كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة هو الحدث والبداية والانطلاق، وهو لا يزال يمثل بالنسبة لنا نقطة جوهرية واحتفالية وعاطفية خاصة نحتفي بها كل عام.. فمن تلك اللحظة باتت قناة ياس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة كحجر أساس لبدايتها، وبسباقات القدرة بشكل عام مع غيرها من بقية الرياضات التي تقوم قناة ياس بتغطيتها».

وتابع: «السبب الثاني هو أننا كنا أول من وضع أساس وشكل وأسلوب تغطية سباقات القدرة الطويلة والشاقة وتم بثها كاملة ومباشرة على الهواء لأول مرة، وتحدينا بها العالم، لتصبح تغطية سباقات القدرة بعد ذلك على ما هي عليه الآن».

وتحدث السعدي عن السبب الثالث، فقال: «إن هذه النسخة هي نسخة اليوبيل الفضي، حيث يعبُر سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة عامه الخامس والعشرين، ومن ثم فإننا أمام رقم وتاريخ لحدث يستحق أن نتوقف أمامه، وأن نحتفي به بشكل خاص رحلة ممتدة من نجاح إلى نجاح».



فيديو «منصورة».. قصة لحظات رائعة

عُرِض أول فيلم وثائقي من إنتاج قرية الإمارات العالمية للقدرة، يروي قصة الفرس «منصورة» التي حفرت اسمها بأحرف من ذهب في سجل الأبطال بجدارة واستحقاق. وتناول الفيلم انتصاراتها في السباقات المحلية والعالمية، في كل مراحل مسيرتها.



«العناية بالخيل» تدخل موسوعة «جينيس»

توجَّه المشاركون بأسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بدخول قرية الإمارات العالمية للقدرة إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بأكبر حضور في العالم لمحاضرة في مجال العناية بالخيل والتي عقدت في القرية عقب المؤتمر الصحفي ألقاها الدكتور خورخي لوسيه، والتي تهدف لضمان تطبيق أفضل الممارسات، وأعلى المعايير لتوفير أفضل سبل العناية بالخيل، وتسلم مسلم سالم العامري، وأحمد ناصر الريسي، وعارف العواني، شهادة جينيس للأرقام القياسية من ممثلي موسوعة جينيس.



إطلاق سلسلة الفارس يزين الاحتفال

زينت احتفالية إطلاق الإصدار الأول من سلسلة «الفارس»، بعنوان «الفارس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فارس الوثبة، ومجدد الخيول العربية»، افتتاح فعاليات سباق صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وقام مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بتوقيع النسخة الأولى من كتاب «الفارس» إهداءً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. و«الفارس» هي سلسلة كتب ستقدمها قرية الإمارات العالمية للقدرة لتناقش العديد من الأمور التي تهتم بصناعة الخيل في الإمارات وحول العالم بإصدارات متتالية لخدمة مجتمع الخيول، وتقديم أبرز الدراسات، وأفضل الممارسات المتبعة في هذه الصناعة.