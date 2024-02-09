فوز الوصل والعين في نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

معتز الشامي، وفيصل النقبي (دبي، وكلباء)

حقق الوصل الفوز أمام ضيفه الوحدة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل أهداف المباراة سفيان بوفتيني بالدقيقة 2 وفابيو ليما من ركلة جزاء بالدقيقة 30 للوصل، بينما سجل أحمد نور الله هدف الوحدة من ركلة جزاء بالدقيقة 66.

تقدم الوصل مبكراً بهدف من رأسية متقنة لبوفتيني، بعد ركلة ثابتة نفذها نيكولاس خيمينيز، ليترجم بها سيطرة «الفهود» مبكراً على مجريات الشوط.

استمر ضغط الوصل رغم محاولات الوحدة، وأسفر الضغط عن الهدف الثاني عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 30 من علامة الجزاء، ليصبح ليما أكثر من يسهم بالأهداف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم بـ6 إسهامات (5 أهداف وتمريرة حاسمة)، فيما غابت ردة الفعل القوية من الوحدة لتقليص الفارق، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

ولم تتغير الأمور، حتى نجح الوحدة في تقليص الفارق بهدف أحمد نور الله في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، ليكون الهدف العاشر من علامة الجزاء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم لتنتهي المواجهة 2-1، وهي نتيجة تجعل كل الاحتمالات واردة في الإياب.

وحقق العين فوزاً ثميناً على اتحاد كلباء 2-0، بهدفي المغربي سفيان رحيمي بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول، و«البديل» محمد عباس بالوقت الضائع من الشوط الثاني، ليقترب «الزعيم» من النهائي، حيث تبقت له مواجهة الإياب، التي يخوضها على ملعبه، فيما أضاع صاحب الأرض كل الفرص، التي سنحت له أمام المرمى العيناوي.

وتقدم العين في نهاية الشوط الأول عن طريق المغربي سفيان رحيمي، الذي افتتح التسجيل بهدفه الشخصي الثاني في المسابقة، بعد سيطرة عيناوية واضحة على مجريات الشوط الأول، ونجح «البديل» محمد عباس في ترجمة محاولات العين لحسم المباراة، بتسجيله الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليعزز من حسم فريقه للقاء، الذي انتهى بهدفين نظيفين.