الوصل يبدأ تحضيرات «الديربي الصعب» أمام النصر

معتز الشامي (دبي)

أغلق الوصل ملف مباراة ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة، والتي فاز فيها «بصعوبة» 2-1، وصب تركيزه على المواجهة المرتقبة «الثلاثاء» أمام النصر في «ديربي دبي»، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقدم «الفهود» مباراة من مستويين متباينين، حيث سيطر الفريق خلال الشوط الأول، وسجل هدفين الأول جاء بشكل مباغت في الدقيقة الثانية عبر سفيان بوفتيني، قبل أن يضيف الثاني من ركلة جزاء عن طريق ليما، ولكن تبدلت الأوضاع خلال النصف الثاني للمباراة، والذي سيطر فيه الوحدة، واستطاع أن يسجل هدف تضييق الفارق، الذي بات مقلقاً لكتيبة الفهود قبل لقاء العودة من هذا الدور على استاد آل نهيان والمقرر له يوم 7 مارس المقبل.

وهرب الوصل من كمين «العنابي» في الشوط الثاني، عندما فرض سيطرته على مجريات اللعب وقدم مستوى مميزاً، وأضاع فرصتين محققتين، مقابل ارتباك في أداء أصحاب الأرض، رغم أفضلية وسيطرة الشوط الأول، ولكن حافظ ميلوش على التقدم بتغييرات تكتيكية، في محاولة للسيطرة على وسط الملعب، كما استطاع الوصل صناعة عدة فرص وأهدر 3 فرص محققة للتسجيل منها 2 في الشوط الأول، مقابل فرصتين محققتين للتسجيل للعنابي في الشوط الثاني.

وبالأرقام شهدت المباراة إجمالاً سيطرة الوحدة في الاستحواذ الذي وصل إلى 55% مقابل 45% للوصل، كما سدد الوصل 5 مرات على المرمى مقابل 4 للوحدة 3 منها في الشوط الثاني.

من جانبه اعترف ميلوش ميلوييفيتش المدير الفني للوصل، بتراجع مستوى فريقه في الشوط الثانيأمام الوحدة، وقال: «قدمنا كرة قدم رائعة في الشوط الأول، ولكننا لم نقدم المطلوب في الشوط الثاني، وكنا سنعاقب، ولكن هذه هي كرة القدم، فإذا لم تستغل الفرص، سيعاقبك المنافس».

كما أكد المدرب أن فريقه لم يتبق أمامه سوى 3 أيام للاستعداد لمباراة مهمة في الدوري أمام النصر، وهي فترة كافية لتصحيح السلبيات والأخطاء، والحصول على استشفاء كاف قبل «الديربي»، وكان ميلوش قد تطرق إلى غياب الدوليين عن مشوار تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف، حيث خاض تجربتين فقط، ولكنه أشار إلى ثقته في الوصول للتجانس الكامل بين جميع اللاعبين لاستكمال ما بدأه الفريق هذا الموسم.

وحذر ميلوش لاعبيه من الثقة الزائد، كما أبدى غضبه من ضياع التركيز، خصوصاً في النصف الثاني للمباراة، وهو ما ظهر أمام الوحدة، حيث تعتبر المواجهة المرتقبة أمام النصر، مواجهة من العيار الثقيل، خصوصاً بعد تحسن أداء «العميد» مع مدربه الهولندي ألفريد شرودر.

ويسعى الجهاز الفني للفهود، إلى تصحيح السلبيات والأخطاء في التدريب الأساسي مساء اليوم، بهدف الحفاظ على صدارة الدوري، والخروج بنتيجة إيجابية أمام «العميد»، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها المرحلة المقبلة بين فرق قمة ترتيب الدوري، سواء العين أو شباب الأهلي، ويتمسك الوصل بالصدارة من أجل الابتعاد بها عن منافسيه، ولكن مفتاح ذلك سيكون هو السعي للفوز على النصر في لقاء ديربي صعب لا يمكن توقع نتيجته.