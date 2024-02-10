«جودلفين» تتألق بـ«ثنائية» في ميدان

عصام السيد (دبي)

واصلت خيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، تألقها بتحقيقها ثنائية مستحقة، كما حقق أيضاً المدرب بوبات سيمار والفارس الأيرلندي تاج أوشي ثنائية في الأمسية العاشرة من كرنفال سباقات دبي بمضمار «ميدان»، وتألف من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت إجمالي الجوائز المالية حوالي مليوني درهم، برعاية «موانئ دبي العالمية».

وحصد «جريت تروث» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، جائزة الشوط الرئيس على لقب دبي تروفي، البالغ إجمالي جوائزه المالية 350 ألف درهم في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، وسجل البطل زمناً وقدره 1:09:44 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، في الشوط السابع لمسافة 2410 أمتار، على لقب فايزرباد للتكافؤ، البالغ جائزته 300 ألف درهم، والذي سجله الجواد «رولنج داينستي»، بزمن وقدره 2:27:65 دقيقة.

وفاجأ «فالكون أوف أريبيا» لفريق فالكون للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي منافسيه في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:23:77 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي، عبر الجواد «نيفر شو ويكنيس» لفترياتي هاي، في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، وسجل البطل زمناً وقدره 2:04:57 دقيقة.

وأكد الجواد «أنليشد» لإسطبلات الريف، بإشراف د. جابر بيطار، وقيادة ريتشارد مولن، تألقه اللافت، بفوز بفارق 19 طول عن أقرب منافسيه، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، مسجلاً 1:44:92 دقيقة.

ونال «كوندور باسا» لنادي جلف ريسنج، بإشراف فوزي ناس، وقيادة ادري دو فريز، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:36:12 دقيقة.

وانتزع «ماونتباتين» لمهمت علي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة مايكل بارزلونا، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، مسجلاً زمناً وقدره 1:35:85 دقيقة.

وفاز «مشاكل» للمالك والمدرب سالم راشد بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، بلقب الشوط الثامن لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:12:10 دقيقة.

وكان بطل الختام «إنتر يساسي» لكي لتش كي ريسنج، بإشراف سايمون واد كريسفورد، وقيادة جوليوم شيبارد، في الشوط التاسع لمسافة 2000 متر، وسجل البطل زمناً وقدره 2:02:23 دقيقة.