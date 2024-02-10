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الرياضة

الذئاب يكسب غنتوت في افتتاح «ذهبية البولو»

الذئاب يكسب غنتوت في افتتاح «ذهبية البولو»
10 فبراير 2024 11:30

رضا سليم (دبي) 
حقق فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور الفوز على غنتوت 8-5 في افتتاح النسخة الخامسة عشرة من كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، والتي تستمر حتى السبت 24 فبراير الجاري، بمشاركة 6 فرق، وبمعدل هانديكاب 20 جول. 
وتمكن الذئاب من السيطرة على المباراة من بدايتها والتقدم 3-1 في الشوط الأول رغم أن غنتوت كان صاحب السبق في إحراز الهدف الأول في البطولة، عن طريق بابلو يورينتي، ورد الذئاب بثلاثة أهداف عن طريق بنجامين بانيلو، واستمر تقدم الذئاب في الشوط الثاني 4-2 بعدما سجل كل فريق هدفاً واحداً، وفي الشوط الثالث تغيرت النتيجة إلى 6-3، ولم يسجل غنتوت أيه أهداف في الشوط الرابع الذي انتهى 7-3 لمصلحة الذئاب وفي الشوط الخامس والأخير سجل غنتوت هدفين فقط ولم يستطع تعديل وضعه فيما حسم الذئاب المباراة بنتيجة 8-5.
ويلتقي غنتوت أمام الحبتور بقيادة محمد الحبتور «الثلاثاء»، فيما يلتقي الذئاب مع الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم يوم الأربعاء المقبل.

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