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الرياضة

«الفرسان» ينزف في دوري اليد!

«الفرسان» ينزف في دوري اليد!
10 فبراير 2024 12:00

رضا سليم (دبي)
واصل فريق شباب الأهلي نزيف النقاط في دوري أقوياء اليد، بعد التعادل أمام مليحة 24-24 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة النهدة ضمن الجولة الخامسة للدور التمهيدي للمسابقة، وهو التعادل الثاني له هذا الموسم، حيث سبق له التعادل في الجولة الماضية أمام الوصل 25-25، وكاد الفريق الضيف أن يخطف الفوز، بعدما نجح في التقدم في الشوط الأول 11-8 واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، والذي انتهى بتعادل مثير في الثواني الأخيرة.
ورغم تعادل «الفرسان»، إلا أنه تربع «مؤقتاً» على صدارة الترتيب، برصيد 10 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، متساوياً مع الجزيرة قبل مباراته أمام العين في «ديربي» أبوظبي ومليحة 10 نقاط في المركز الثالث من 5 مباريات، بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين. 
ويلتقي شباب الأهلي مع الشارقة «الثلاثاء»، بصالة الملك الشرقاوي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية بسبب مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية، وهي المباراة التي يترقبها جماهير الفريقين كونها بمثابة نهائي مبكر، ودائماً ما تتسم اللقاءات بينهما بالقوة والندية.

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