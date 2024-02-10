ميلوش ودودو جاهزان لـ«الاختبار الأول» مع عجمان

رضا سليم (دبي)

يخوض المدافع الصربي ميلوش كوسانوفيتش، والبرازيلي رافائيل دودو، «الاختبار الأول» مع فريق عجمان أمام بني ياس في الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، بعد التعاقد معهما مؤخراً، ضمن صفقات فترة الانتقالات الشتوية، لدعم صفوف «البرتقالي» في الدوري، حيث دخل ميلوش القائمة بدلاً من التونسي نادر الغندري، الذي انتقل لأحد الأندية الروسية، فيما دخل دودو القائمة بدلاً من الكونغولي بريستيج مبونجو، الذي انتقل لصفوف بني ياس.

وسيدفع الروماني دانيال إيسايلا مدرب الفريق باللاعبين ضمن التشكيلة الأساسية، ورغم أن كليهما سبق له اللعب في «دورينا»، إلا أن مشاركاتهما أمام «السماوي» ستكون الظهور الأول لهما بعد العودة مجدداً، حيث لعب ميلوش مع الجزيرة في أغسطس 2019، قادماً من ستاندر لياج البلجيكي، وكان من أبرز الأجانب في الدفاع بدوري المحترفين خلال المواسم الماضية، إذ خاض اللاعب البالغ 33 عاماً مع «فخر أبوظبي» 92 مباراة، بمعدل 8167 دقيقة، وأحرز 16 هدفاً، وأسهم في فوز الجزيرة بلقب الدوري في موسم 2020-2021، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ولعب دودو 100 مباراة مع فريقه السابق خورفكان، خلال تعاقده مع «النسور» قبل 5 مواسم، مسجلاً 27 هدفاً، كما أسهم في صناعة 17 هدفاً، ويعد من أبرز لاعبي الوسط الذين قدموا مستوى متميزاً في دوري المحترفين، إلا أن الإصابة أبعدته لفترة طويلة، ما دفع إدارة النادي لعدم التجديد له.

ويخوض عجمان مواجهة بني ياس بصفوف مكتملة للمرة الأولى من بداية الموسم، بعد عودة جميع اللاعبين المصابين في مقدمتهم المغربي وليد أزارو هداف الفريق، الذي غاب عن الفريق في آخر 5 مباريات حتى توقف الدوري أمام خورفكان وحتا والنصر والجزيرة، والشارقة.

ويحتل عجمان المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مثلها، وسجل لاعبه 18 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 28 هدفاً، ويعد ثاني أضعف دفاع بعد فريق الإمارات.