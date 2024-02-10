الغفير يهدي الإمارات 3 ميداليات في «آسيوية الأثقال»

طشقند (الاتحاد)

نجح عز الدين الغفير لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، في الحصول على 3 ميداليات برونزية في وزن (109 كجم)، في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي اختتمت منافساتها في العاصمة الأوزبكية طشقند، وشهدها محمد نصيب الظاهري القائم بأعمال السفارة الإماراتية بالإنابة في أوزبكستان، الذي توج أصحاب المراكز الثلاث الأولى في وزن (109 كجم)، ومحمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعدد من مسؤولي الاتحادات الوطنية الـ 29 المشاركة في البطولة والتي مثلها 192 لاعباً ولاعبة.

وجمع الغفير (368 نقطة) في الخطف والنتر، ليحتل المركز الثالث خلف الأوزبكيين البطل الأولمبي رسلان نورالدينوف (382 نقطة) وشرف الدينوف أمير الدينوف (381 نقطة)، ليهدي الغفير بذلك الإمارات أول 3 ميداليات بالبطولة في (الخطف والنتر والترتيب العام)، فيما تعرض مؤيد النجار لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لإصابة في الكاحل خلال منافسات النتر بوزن (فوق 109 كجم) للفئة الثانية للوزن، ويخضع اللاعب لفحوصات في العاصمة أبوظبي عقب وصول بعثة المنتخب عبر مطار دبي.

وهنأ محمد نصيب الظاهري، قيادة وشعب الإمارات على صعود الغفير إلى منصة التتويج، وثمن مشاركة المنتخب في هذا الحدث القاري الكبير، والذي يضم نخبة من الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم، مؤكداً أن المشاركة بعيداً عن التنافس تلعب دوراً مهماً بالتعريف بالرياضة الإماراتية.

وتمنى القائم بأعمال السفارة الإماراتية بالإنابة، التوفيق للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة، كما ثمن الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المحلي ونادي أبوظبي في الارتقاء برياضة رفع الأثقال في الدولة ونشرها وسط قطاعات كبيرة من المجتمع.

وأشاد خليفة راشد الزعابي عضو البعثة الإدارية، بالمستوى الذي قدمه الغفير وأيضاً جميع رباعي المنتخب خلال هذه البطولة، وقال: أعتبرها بداية تواجد لـ «أثقال الإمارات» على الصعيد القاري لعدد كبير من عناصر المنتخب، وأعتبر ذلك انطلاقة جيدة، وأبدى سعادته من الانطباع الذي خلفته البعثة خلال البطولة والاحتكاك والخبرات التي اكتسبها الجميع من خلال التواجد في هذا الحدث.

من جانبه قال عز الدين الغفير: سعيد بما حققته في هذه البطولة القوية والتي لا تقل عن بطولة العالم والأولمبياد من حيث المستوى، خاصة في ظل تواجد معظم أبطال القارة والذين يمثلون النخبة عالمياً، واليوم نافست أمام أبطال كبار مثل رسلان صاحب المسيرة المعروفة دولياً وأولمبياً، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، وآمل أن تكون الحصيلة أفضل في بطولة العالم بتايلاند في أبريل المقبل.