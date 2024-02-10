«سوينج فوت» يحلق ببطولة جبل علي للميل



عصام السيد (دبي)

شهدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، جانباً من السباق التاسع لمضمار جبل علي، الذي أقيم ظهر اليوم، بمشاركة 84 خيلاً، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه 1.855.000 درهم، وتوجت الفائزين بالشوط الرئيس في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، والذي خصص لسباق بطولة (جبل علي للميل – الفئة الثالثة)، على جوائز مالية تبلغ 700 ألف درهم برعاية إسطبلات شادويل، والذي فاز به «سوينج فوت» للربع للسباقات، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وقيادة وليام بيوك، مسجلاً 1:36:67 دقيقة.

وتوج «هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، بطلاً للشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب كأس بنك دبي التجاري، مسجلاً زمناً قدره 1:38:57 دقيقة.

وأدخل الجواد «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، البهجة في نفوس مرشحيه عندما انتزع الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً، على لقب سكون التكافل ستيكس، وسجل البطل زمناً قدره 1:59:12 دقيقة.

وبفارق طفيف انتزع الجواد «كلر أب» لسيد حشيش، وبإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، الشوط الرابع لسباق الجولة الثالثة من بطولة (جبل علي للسرعة)، لمسافة 1000 متر (قوائم)، وبمشاركة 16 خيلا في المنافسة، وسجل البطل 58:70 ثانية.

وخطف الجواد «رمز مسقط» لمربط مسقط للخيول العربية الأصيلة، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وبقيادة سام هتشكوت، لقب الشوط الأول، المخصص لسباق كأس الوثبة (ستاليونز)، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، البالغة جائزته 80 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومسجلاً 1:33:89 دقيقة.

وبمجهود قوي في آخر 200 متر، حصد المهر «حب الوطن» لنقابة بورسلي، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة عمر إسحق، الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1200 متر، على لقب الشعفار للاستثمار، ومسجلاً زمناً قدره1:12:81 دقيقة.

وبعد تنافس مثير حبس أنفاس الجمهور خطف الجواد «ماي هونور» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وقيادة باتريك كوسجريف، الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب كأس طيران الإمارات، بعد اللجوء لجهاز الفوتوفينش، ومسجلاً 1:39:10 دقيقة.