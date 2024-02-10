البلجيكية كوبيكي.. «أحمر وأسود» في طواف الإمارات للسيدات



العين (الاتحاد)

انتزعت بطلة العالم، البلجيكية لوتي كوبيكي صدارة طواف الإمارات للسيدات 2024، الذي يقام في نسخته الثانية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 120 متسابقة يمثلن 20 فريقاً عالمياً وقارياً، وتختتم منافساته يوم غد في أبوظبي.

وفازت كوبيكي من فريق إس دي ووركس الهولندي بالمرحلة الثالثة برعاية (بريسايت)، في مدينة العين، مواصلة أداءها القوي، لتؤكد قدراتها العالية كبطلة للعالم في الدراجات الهوائية.

وقطعت كوبيكي مسافة المرحلة البالغة 128 كلم، في زمن قدره 3:22:15 ساعة، ونجحت في الصمود خلال مرحلة الصعود الأخيرة لتنهي السباق في المركز الأول على قمة جبل حفيت، وفي المركز الثاني جاءت المتسابقة الشابة الأسترالية نيفي برادبيري، البالغة من العمر 19 عاماً، بفارق 3 ثوان عن كوبيكي، واحتلت المركز الثالث في ختام المرحلة الإسبانية المخضرمة مارجريتا جارسيا (40 عاماً)، التي قاتلت في المرحلة الجبلية لفترة طويلة قبل أن تتراجع في الكيلومترين الأخيرين، لتنهي السباق بفارق 32 ثانية عن صاحبة الصدارة.

وحاولت المتخصصة في المرتفعات الإيطالية جايا رياليني المنافسة على المرحلة، لكنها واجهت صعوبة في استكمال المسار بنفس القوة مع كوبيكي، لتنهي المرحلة في المركز الرابع، أمام الفرنسية ماريون بونيل التي احتلت المركز الخامس.

وبفوزها بمرحلة «بريسايت» اقتربت كوبيكي من الفوز بلقب النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات، وتصدرت الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 8:49:18 ساعة، وتنازلت الهولندية لورينا ويبيس بطلة المرحلتين الأولى والثانية عن الصدارة لكوبيكي زميلتها في الفريق.

واحتلت نيفي برادبيري من فريق كانيون سرام ريسينج المركز الثاني في الترتيب العام، بـ13 ثانية خلف كوبيكي، وبفارق 44 ثانية عن الإسبانية مارجريتا جارسيا من فريق جايكو العلا في المركز الثالث، بينما تراجعت ويبيس إلى المركز 66.

وفشلت حاملة لقب النسخة الأولى للطواف، الإيطالية إليسا لونجو بورجيني في تكرار فوزها على قمة جبل حفيت، وأنهت المرحلة في المركز السابع، متقدمة على متسابقة فريق الإمارات القابضة سيلفيا بيرسيكو، وقبل المرحلة الأخيرة، حصدت كوبيكي القميص الأحمر (برعاية مياه العين) كمتصدرة للترتيب العام للطواف، واحتفظت لورينا ويبيس بالقميص الأخضر (برعاية تدوير) لمتصدرة السباق بالنقاط، ورفعت رصيدها إلى 46 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كوبيكي، واحتلت الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة المركز الثالث في ترتيب النقاط برصيد 28 نقطة.

ونتيجة الأداء الرائع والمفاجئ للأسترالية الشابة نيفي برادبيري في مرحلة العين، كان القميص الأبيض برعاية (برجيل القابضة) لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة من نصيبها، أما القميص الأسود (برعاية الدار) المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة فذهب إلى بطلة المرحلة لوتي كوبيكي.

توّج الفائزات بقمصان المرحلة الثالثة كل من: عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وتشياوين يانج كبير مسؤولي الحلول في بريسايت، ومحمد عوض الحسن ممثل بن حمودة للسيارات، وسلطان الشامسي ممثل شركة أغذية العين، وعبدالله الأحبابي مدير فرع العين (تدوير)، وسهيل سعيد المدير الإقليمي في برجيل القابضة، ودانييل جون نائب مدير أكاديمية الدار في العين. كما تم تكريم الشركاء: متحف شرطة المربعة - مديرية شرطة العين - بلدية العين - تدوير العين - مركز النقل المتكامل - فرقة موسيقى شرطة أبوظبي- بن حمودة للسيارات.

من جانبها، قالت لوتي كوبيكي الفائزة بمرحلة (بريسايت): «كنت أحلم قبل مشاركتي في الطواف بالفوز بالمرحلة الأهم في مدينة العين، لقد حققت حلمي واقتربت كثيراً من لقب الطواف، السباق كان صعباً للغاية خاصة في مرحلة الصعود إلى قمة جبل حفيت، آمنت بنفسي وبأني قادرة على الفوز، وحصلت على الثقة لتحقيق الفوز».

وختمت: «أشكر زميلتي في الفريق لورينا ويبيس التي تنازلت عن القميص الأحمر وصدارة السباق، حيث عملنا كفريق واحد وهو الأهم».

الختام في أبوظبي بـ«مرحلة الدار»

العين (الاتحاد)

يسدل الستار اليوم على منافسات الطواف، بالمرحلة الرابعة والأخيرة «مرحلة الدار» في أبوظبي، حيث ينطلق السباق في الواحد من بعد الظهر لمسافة 105 كلم، من متحف اللوفر أبوظبي، مروراً بالعديد من المعالم السياحية والثقافية في العاصمة، حيث يتجه مسار السباق من متحف اللوفر في جزيرة السعديات باتجاه جزيرة ياس ثم يعود باتجاه الداخل لمدينة أبوظبي، ويمر بجزيرة الريم، وجامعة السوربون، وجزيرة المارية، ثم يمر بمعالم قصر الحصن، ثم بشارع الكورنيش، وصولاً إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج.

معايير تنظيمية عالية الجودة

أكد سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أن المراحل الثلاثة الأولى من طواف الإمارات للسيدات سارت وفق الخطط الموضوعة من اللجان العاملة كافة، سواء الفنية أو التنظيمية أو المتطوعين، مبيناً أن الطواف يشهد تطبيق أعلى المعايير العالمية في التنظيم ووفقاً لخطة عمل متكاملة من خلال تكاتف جميع الجهود.

وقال: «إن المرحلة الثالثة التي أقيمت في العين جاءت استكمالاً لنجاح المرحلتين الأولى والثانية بانتظار مواصلة النجاح في المرحلة النهائية والأخيرة التي تقام اليوم في العاصمة أبوظبي، موضحاً أن الطواف في مرحلة (بريسايت) مرّ بالعديد من المعالم البارزة في مدينة العين انطلاقاً من متحف شرطة المربعة، ومروراً بقلعة الجاهلي واستاد هزاع بن زايد، والقطارة، والمبزرة الخضراء، انتهاء بقمة جبل حفيت الساحرة.

ووجه العريفي الشكر للشركاء والداعمين للطواف في نسخته الثانية، مثمناً دورهم الكبير في دعم مختلف الرياضات في الدولة وفي مقدمتها رياضة الدراجات الهوائية، مشيداً بدور المتطوعين الذين أسهموا بشكل فاعل في نجاح الطواف في نسخته الثانية.

مسارات مختلفة ومتنوعة

أعرب فابريزيو داميكو، مدير طواف الإمارات، عن سعادته بالنجاح الذي تشهده النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، والذي يعزز من نمو رياضة الدراجات الهوائية للسيدات في دولة الإمارات، وقال: «مع ختام المرحلة الثالثة في مدينة العين يؤكد الطواف أنه أحد أبرز الفعاليات العالمية على صعيد رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، حيث استكملت المرحلة نجاح المرحلتين الأولى والثانية في دبي والظفرة».

وأضاف: «مرحلة العين الجبلية مهمة لأنها تحدد إلى حد كبير صراع المنافسة في طواف الإمارات للسيدات، وشاهدنا روحاً عالية من كل المشاركات والفرق لاسيما المتخصصات في المرتفعات في الجزء الأخير من السباق صعوداً إلى قمة جبل حفيت لحصد لقب المرحلة التي تقرب الفائزة من صدارة الترتيب النهائي للطواف».

وأشار إلى أن طواف الإمارات يوفر مسارات مختلفة ومتنوعة عبر مراحله الأربع مما يمنح جميع المشاركات بمختلف التخصصات فرصة الفوز، مبيناً أن المرحلة الثالثة تضمنت مسارات مستقيمة وسريعة، انتهاء بالجزء الأخير الجبلي لمسافة تقترب من 11 كلم خلال مرحلة الصعود إلى خط النهاية، حيث أبرزت المرحلة معالم العين الخلابة والطبيعية، وصولاً إلى قمة جبل حفيت المعلم الشهير في المدينة.