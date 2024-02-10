هالاند 50 من 50 في احتفالية سيتي أمام إيفرتون



مانشستر (رويترز)

هز إرلينج هالاند الشباك لأول مرة منذ تعافيه من إصابة في القدم وأحرز ثنائية قاد بها فريقه مانشستر سيتي للفوز 2 - صفر على ضيفه إيفرتون المهدد بالهبوط ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وارتقى فريق المدرب بيب جوارديولا إلى الصدارة برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي سيعود للقمة حال فوزه على بيرنلي في وقت لاحق اليوم، وتتبقى لسيتي مباراة مؤجلة. وتراجع إيفرتون للمركز الـ 18.

وبعد غيابه عن المنافسات لنحو شهرين بسبب كسر في عظمة في قدمه، انفرد هالاند بصدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، بفارق اثنين عن محمد صلاح نجم ليفربول.

وسجل اللاعب البالغ عمره 23 عاماً 50 هدفاً في 50 مباراة لعبها أساسياً في الدوري الممتاز متفوقاً على أي لاعب في المسابقة، واستعاد هالاند تألقه في توقيت مثالي بالنسبة لسيتي الذي أطلق ثلاث تسديدات فقط على المرمى رغم استحواذه على الكرة بنسبة 72.5 في المئة.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 71 عندما أطلق تسديدة قوية هزت الشباك مستغلا ركلة ركنية، بينما أحرز المهاجم النرويجي الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من كيفن دي بروين في منتصف الملعب قبل أن يراوغ جاريد برانثويت ويضع الكرة في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وكانت هذه المرة الأولى التي يخفق فيها سيتي في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول بمباراة على ملعبه منذ مواجهة كريستال بالاس في أغسطس 2022 عندما فاز سيتي 4-2.