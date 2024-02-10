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الرياضة

«الشقي 96» يتوج بلقب سباق «النوف للمحامل الشراعية» في أبوظبي

«الشقي 96» يتوج بلقب سباق «النوف للمحامل الشراعية» في أبوظبي
10 فبراير 2024 20:07

 
أبوظبي (الاتحاد)

توج المحمل «الشقي 96»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بقيادة النوخذة خلف بطي بن غشيش المري، بلقب سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وجاء في المركز الثاني، «نمران 259» لمالكه النوخذة عمر عبدالله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث «الأريام» لمالكه النوخذة أحمد سالم أحمد الحمادي.

شارك في السباق، أكثر من 100 محمل، وانطلق من منطقة شرق السعديات لمسافة 18 ميلاً بحرياً، نحو خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، وشهد تنافساً قوياً من نقطة الانطلاقة وحتى خط النهاية، حيث تبادلت محامل المقدمة الصدارة في المراحل المختلفة. وكرم الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية التابعة للنادي.

وثمن ماجد عتيق المهيري، رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، السباق، مشيداً بدعم سموه للسباقات التراثية الذي يشجع الملاك البحارة والنواخذة على المشاركة في السباقات. وقال المهيري: نسعد في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتنظيم أي سباق للمحامل والقوارب التراثية؛ لأن أجواءها تستدعي عراقة ماضي الأجداد والآباء، وتمنحنا الإحساس بأننا نعيش تلك الأجواء المليئة بالمعاني العميقة من شجاعة وقوة ومسؤولية، وقيمة العمل الجماعي الذي يقود إلى النجاح لارتياد البحر.
 

نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت
ماجد المهيري
سباقات الشراع
سباقات الشراع المحلية
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