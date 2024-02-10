مدرب ساحل العاج يريد «إبقاء الكأس في المنزل»



أبيدجان (أ ف ب)

أكد مدرّب ساحل العاج إيميرس فاييه الذي تسلم مهامه خلال كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، أنه يريد «إبقاء الكأس في المنزل»، عشية خوض النهائي على أرضه ضد نيجيريا الأحد في أبيدجان، وقال فاييه الذي لم يشرف على أي فريق قبل قيادة «الفيلة» إثر إقالة الفرنسي جان-لوي جاسيه بعد الخسارة المذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 في دور المجموعات «غداً، سنكون على بُعد تسعين دقيقة من إضافة نجمة ثالثة على القميص البرتقالي لساحل العاج» المتوجة في 1992 و2015.

تابع في مؤتمر صحفي السبت «إذا كنت في النهائي، فهذا يعني أنك تستحقه».

وكانت ساحل العاج على شفير الإقصاء من دور المجموعات، بيد أنها تأهلت بشبه معجزة كأسوأ رابع منتخب يحتل المركز الثالث، وتابعت مغامرتها الجنونية، خصوصاً أمام مالي في ربع النهائي عندما سجلت هدفاً في الدقيقة 120+2 منحها بطاقة المربع الأخير.

بدوره، قال المهاجم العائد من إصابة سيباستيان هالر «نعود من بعيد. الجميع اجتاز لحظات صعبة بعد الخسارة ضد غينيا الاستوائية».

تابع صاحب هدف الفوز في نصف النهائي ضد الكونغو الديموقراطية والمحترف مع بوروسيا دورتموند الألماني «حصلنا على (فرصة) ثانية، لتقديم كل ما لدينا وعدم الشعور بأي ندم. ما ساهم في التحام فريقنا هو تجاوزنا تقريباً هذا الكابوس. الشيء الذي لا يقتلك يجعلك أقوى».

من جهته، كرّر البرتغالي جوزيه بيسيرو أكثر من مرّة انه يريد «الفوز في هذه البطولة». تابع مدرب نيجيريا «من الجيد جداً ان نصل إلى هنا، لكن تبقى مباراة وهي الأهم»، وأحرزت نيجيريا اللقب ثلاث مرات في 1980، 1994 و2013.