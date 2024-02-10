قطر بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي





مراد المصري (أبوظبي)

احتفظ منتخب قطر بلقب كأس آسيا لكرة القدم، بعد تفوقه على نظيره الأردني 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على ملعب لوسيل في ختام نسخة 2023، التي استضافتها قطر، ليكون اللقب الثاني في خزائن «العنابي القطري»، والثاني على التوالي بعد فوزه بلقب النسخة الماضية 2019.

وأصبحت قطر أول منتخب ينجح بالاحتفاظ بلقبه منذ اليابان في 2004، وعادل منتخب كوريا الجنوبية كرابع الأكثر تتويجاً باللقب في مناسبتين، فيما اكتفى المنتخب الأردني بالوصافة في أول وصول له للمباراة النهائية في البطولة القارية.

بدأ المنتخب القطري بتهديد منافسه بعد تسديدة من أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس يزيد أبوليلى بثبات في الدقيقة الثامنة.

رد المنتخب الأردني بأول إنذار من جانبه، بعد تسديدة قوية من يزن النعيمات من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس مشعل برشم تصدى لها في الدقيقة 16.

تقدم المنتخب القطري بهدف سجله أكرم عفيف من ركلة جزاء، بعد خطأ ارتكبه عبدالله نصيب على أكرم عفيف بالذات في الدقيقة 22.

كاد لوكاس مينديز أن يضيف الهدف الثاني لقطر من رأسية بعد ركلة ركنية نفذها أكرم عفيف، لكن الحارس أبوليلى تصدى لها في الدقيقة 33.

جاءت أخطر محاولات المنتخب الأردني بعدما سدد موسى التعمري كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن مدافعي قطر تصدوا لها لتتحول إلى ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

عاد التعمري مرة أخرى ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها تحولت دون تركيز فوق المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ضغط المنتخب الأردني مطلع الشوط الثاني بحثاً عن هدف التعديل، وجرب علي علوان التصويب بلعبة مقصية خلفية، لكن المرة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 56، وخلال هذا الوقت قام الإسباني ماركيز لوبيز، بإجراء تبديل مزدوج، بإشراك علي أسد وعبد العزيز حاتم، مكان حسن الهيدوس وجاسم جابر.

تصدى مشعل برشم حارس مرمى قطر لتسديدة قوية من إحسان حداد المنطلق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58، ثم عاد الحارس مرة أخرى للتصدي لتسديدة أخرى قوية من يزن العرب هذه المرة في الدقيقة 59.

وأهدر علي علوان أخطر فرص الأردن، بعدما حول بكعبه الكرة لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 61.

أدرك يزن النعيمات التعادل بعد استلامه كرة عرضية عالية من إحسان حداد، ليسدد الكرة بيسراه داخل شباك قطر في الدقيقة 67، واستعاد المنتخب القطري التقدم من ركلة جزاء أخرى، نفذها أكرم عفيف بنجاح في الدقيقة 73.

واستغل المنتخب القطري الوقت المتبقي في التحكم بإيقاع اللعب، ليصل إلى بر الأمان، قبل أن يحصل أكرم عفيف على ركلة جزاء ثالثة بعد تدخل من الحارس يزيد أبو ليلى، ليسجل منها الهدف الثالث في الدقيقة 90+5.