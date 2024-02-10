ريباكينا وكاساتكينا في نهائي «تنس مبادلة»

مراد المصري (أبوظبي)

تلتقي الكازاخستانية يلينا ريباكينا مع الروسية داريا كاساتكينا يوم غد، في المباراة النهائية لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، وتقام منافساتها في مدينة زايد الرياضية.

وجاء تأهل اللاعبتين بعد تفوقهما اليوم في نصف النهائي، حيث حققت الكازاخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة الأولى في البطولة، الفوز على الروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة الثامنة، ووصيفة النسخة الماضية 2023، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-0 و4-6 و6-2.

وتبحث ريباكينا البالغة من العمر 24 عاماً، عن اللقب السابع في مسيرتها، وهي التي اكتفت ببلوغ الدور ربع النهائي في نسخة العام الماضي من البطولة.

وتأهلت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 14 عالمياً بعد فوزها على البرازيلية بياتريس حداد مايا، المصنفة 12 عالمياً، في مباراة ماراثونية امتدت ساعتين و59 دقيقة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-3 و4-6 و7-6.

ويعتبر هذا الفوز رقم 350 في مسيرة اللاعبة صاحبة الـ26 عاماً، وهي التي تمتلك في جعبتها 6 ألقاب.