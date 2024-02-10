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الرياضة

«شراع الإمارات» يعانق لقب العرب في الكويت

«شراع الإمارات» يعانق لقب العرب في الكويت
10 فبراير 2024 20:57


الكويت (الاتحاد)

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عانق منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث إنجازاً رياضياً فريداً بتفوقه الكبير والمستحق في البطولة العربية السادسة عشرة للشراع التي اختتمت اليوم في دولة الكويت الشقيقة، محرزاً 5 ميداليات ملونة 3 ذهبيات وواحدة فضية، ومثلها برونزية، ليتصدر الترتيب العام، متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة.
ورفرف علم الإمارات عالياً خفاقاً في البطولة العربية للشراع التي نظمها النادي البحري الكويتي بالسالمية بإشراف لجنة الشراع «التجديف والكاياك والكايت بورد» تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع، بمشاركة 75 متسابقاً ومتسابقة مثلوا 13 دولة عربية، مما يعكس تطور هذه الرياضة والصعود المستمر لها على المنصات والمحافل الخارجية.
وحصد سفراء رياضة الإمارات 5 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات، اثنان أحرزهما البطل الصاعد خليفة الرميثي في فئة أوبتمست تحت 12 عاماً وأوبتمست الترتيب العام، فيما نالت البطلة ضحى البشر الميدالية الذهبية الثالثة في فئة الكا 6 بنات، وحقق بطلنا الصاعد عبدالرحمن عبدالله البحري الميدالية الفضية في فئة أوبتمست تحت 12 عاماً، ونال بطلنا حمزة آل علي الميدالية البرونزية في فئة الكا 7.
وتوج الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للشراع الأبطال والبطلات في الفئات الأربع (أوبتمست والكا 4 و6 و7)، بحضور المستشار حمد راشد نصيب المنصوري القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة، ومحمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي للشراع، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وأهدى محمد عبدالله العبيدلي إنجاز المنتخب الوطني إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر وتشجيعها الدائم لأبناء الدولة من أجل رفع علم الإمارات عالياً في المحافل كافة العالمية والقارية والإقليمية.

الشراع الحديث
منتخب الشراع الحديث
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
سالم الرميثي
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