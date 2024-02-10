«السباق الصحراوي» يرسم «التحدي الأخير» في «السلم للدراجات»

رضا سليم (دبي)

يختتم اليوم، السباق الصحراوي منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وهو السباق الرابع للبطولة بعد إقامة سباق النخبة للدراجين، و«السباق إلى الفضاء» للدراجين الهواة الإماراتيين، و«سباق السيدات» للمواطنات والمحترفات.

ويشارك في السباق 276 دراجاً يمثلون 45 فريقاً من 36 جنسية، واعتمدت اللجنة المنظمة العليا، مسارين للسباق الصحراوي، وهما مسار «برقا ثمود» لمسافة 45 كلم، ويشارك فيه 181 متسابقاً، من بينهم 51 دراجاً في الفردي و130 دراجاً يمثلون الفرق، فيما يشارك 95 دراجاً في مسار «غدير براشي» لمسافة 52 كلم، في قلب منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، من بينهم 25 دراجاً للفردي، و70 دراجاً يمثلون الفرق.

وتتصدر الإمارات عدد المشاركين بـ 112 دراجاً، والفلبين 76 والهند 14 وبريطانيا 10، والمغرب 8 وجنوب أفريقيا 6، وسوريا 6، ومصر 4، والجزائر 3 دراجين و10 دول تشارك باثنين من الدراجين، و16 دولة تشارك بدراج واحد.

وأبرز الفرق المشاركة، فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي والوثبة وشباب الأهلي وشرطة دبي وربدان ووزارة الدفاع، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وإيجل وألفا وفريق شرطة أبوظبي، وتورك والنصر والحمرية وياسي وفريق العين للدراجات وسايكل زون.

ووضعت اللجنة العليا للبطولة، اللمسات الأخيرة على المسارين، مع تأمين أعلى سبل السلامة للدراجين للمشاركين على طول مسافة السباق على غرار النسخ الماضية، وجاء اختيار مسار «برقا ثمود» وهي المنطقة الصخرية المرتفعة في محمية المرموم الطبيعية، أما «غدير براشي» فهي منطقة منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار في موسمها، ويتقاطع المساران معاً في بعض النقاط، على أن يقدم كل منهما للمشاركين الفرصة في التنافس بمسار يتناسب مع قدراتهم، كما يقدم للمتابعين فرصة لمتابعة سباق حافل بالإثارة، والتقلبات في ترتيب المقدمة، وصولاً إلى خط النهاية.