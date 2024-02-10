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الرياضة

بني ياس يستعد لمواجهة عجمان بـ«سيناريو السرعة»

برستيج مبونجو
11 فبراير 2024 01:11

مراد المصري (أبوظبي)

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أكمل بني ياس تحضيراته لمواجهة عجمان يوم غدٍ في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك من خلال رفع الجاهزية الفنية، من أجل رفع إيقاع اللعب وجعله أسرع، لكسر إحصائية عدم نجاحه بإنهاء الشوط الأول متقدماً في آخر 16 مباراة على التوالي في الدوري.
ويمتلك «السماوي» جاهزية بدنية مميزة باعتباره أكثر فريق حصداً للنقاط في الربع ساعة الأخيرة من مبارياته هذا الموسم برصيد 7 نقاط، بفضل العمل الذي يقوم به المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، لكنه لا يزال يسعى لكسر معضلة البدايات التي تشهد تأخره في حسم الأمور مبكراً، ما يجعله مطالباً بتسريع الأمور، رغم إدراكه بقوة منافسه «البرتقالي» تحديداً، ذي التنظيم الأفضل تحت قيادة الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس السابق.
وانضم الكونجولي برستيج مبونجو، إلى تدريبات الفريق، بعد التحاقه من صفوف عجمان تحديداً، ليكمل عقد الأجانب الخمسة للفريق، ليعوض رحيل البرتغالي جيكو جيرالديس، الذي قرر بني ياس الاستغناء عن خدماته، خلال شهر يناير الماضي، وذلك بسبب ضعف مردوده بشكل عام.
كما شهدت التدريبات عودة المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، الذي تدرّب بشكل فردي، على أمل وجوده في قائمة الفريق، خلال اللقاء المقبل، وهو الذي يعتمد عليه «السماوي» في المقدمة، بعدما استعاد الحاسة التهديفية، ليصل إلى هدفه الخامس في الدوري قبل فترة التوقف الشتوي.

عجمان
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
السماوي
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