مدرجات دوري «الأولى» تنتعش بـ«جماهير الرباعي»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

خطفت جماهير 4 أندية الأنظار في مدرجات ملاعب «دوري الدرجة الأولى»، خلال الموسم الحالي، بفضل المساندة المستمرة للاعبيها في المباريات على ملاعبها، أو حتى في الملاعب القريبة في المواجهات «خارج الأرض».

وتصدرت جماهير العروبة بالتزامن مع صدارة فريقها ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه دبا الحصن «الوصيف»، الواجهة في أغلب المباريات قبل أن ترسم لوحة زاهية في مواجهة الجولة الماضية أمام الجار مسافي، بحمل أعلام خاصة تزينت بصور نجوم الفريق الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في كل مبارياته الـ 18 في الدوري.

في المقابل، تحرص جماهير دبا الحصن «الوصيف» على المساندة المستمرة لفريقها في المدرجات، في الوقت الذي توفر فيه إدارة النادي بصورة مستمرة وسائل لنقل الجمهور إلى المباريات خارج ملعبه، تحت شعار «ننتظركم في المدرجات.. هلا حصناوي».

ومن دبا الحصن إلى دبا والفجيرة، ضربت جماهير «النواخذة»، والتي يحتل فريقها المركز السادس، و«الذئاب» في المركز الرابع أفضل الأمثال باستمرار الدعم والمساندة للاعبين، أملاً في العودة القريبة إلى مصاف المنافسة في «دوري المحترفين»، خلال الموسم المقبل 2024-2025.

ويضفي التنافس المحتدم في مدرجات ملاعب الأولى رونقاً خاصاً على المسابقة التي وصلت إلى «الجولة 20»، والتي تشهد إقامة سبع مباريات دفعة واحدة مساء اليوم الأحد بمواجهات العروبة ومصفوت، جلف أف سي ودبا الحصن، الظفرة والعربي، الجزيرة الحمراء والحمرية، سيتي ودبا، التعاون والفجيرة، يونايتد والرمس، على أن تختتم الجولة الاثنين بمباراة واحدة تجمع جلف يونايتد ومسافي على ملعب شباب الأهلي بالعوير.

ويستقبل العروبة المتصدر على ملعبه ضيفه مصفوت صاحب المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، ويتطلع «أصحاب الأرض» إلى استئناف رحلة الانتصارات، بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام مسافي 0-0 ضمن «الجولة 19» والتي شهدت فوز مصفوت على التعاون 4-2.

ويلتقي دبا الحصن «الوصيف» برصيد 35 نقطة والمتعثر بدوره بالتعادل السلبي أمام جلف يونايتد في الجولة الماضية، منافسه جلف أف سي «الثالث عشر» برصيد 20 نقطة، فيما يستقبل الظفرة «الثالث»، وله 33 نقطة، ضيفه العربي «الخامس» برصيد 29 نقطة في مواجهة منتظرة.

من جهتها، واصلت الأندية تدعيم صفوفها بالتزامن مع استمرار «الميركاتو الشتوي»، بتعاقد الفجيرة مع الثنائي حمدان البشر وخالد سالم، بعد الإعلان عن انتهاء موسم لاعب الوسط البرازيلي كارلوس دياز، بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

بدوره عزز «النواخذة» صفوفه بالتعاقد مع المهاجم اليوناني ماريوس اوجومبوي قادماً من نادي لاريسا، كرابع صفقات دبا في «الميركاتو الشتوي» بعد التعاقد مسبقاً مع الجامبي الفوسيني جاساما المنتقل من مصفوت، والثنائي المقيم البرازيلي جابريل كوتو والنيجيري فيكتور نوانيري المنتقلين من العروبة.