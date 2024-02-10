البحرين تتصدر «أم الألعاب» في «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

أكدت ألعاب القوى البحرينية تفوقها، بعد التألق اللافت في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بحصد 4 ميداليات جديدة، في ثاني أيام «أم الألعاب» ضمن مسابقات النسخة السابعة للدورة، المقامة حالياً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتي يسدل عليها الستار غداً، بمشاركة 560 لاعبة تمثلن 15 دولة.

واستطاعت لاعبات البحرين، في ثاني أيام منافسات القوى المقامة على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، حصد 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، التي أضافتها بطلات البحرين إلى رصيد الميداليات الخمس (2 ذهب- 3 فضة) اللائي حصدنها في أول أيام المنافسات.

كما سجلت منافسات اليوم الثاني، سطوع لاعبات مصر بقوة، بنيل 5 ميداليات (2 ذهب- 1 فضة- 2 برونز)، كما فازت العراق بواقع 7 ميداليات (1 ذهب- 3 فضة- 3 برونز)، وتواجدت لاعبات سلطنة عُمان على منصات التتويج، بتتويجهن بفضية.

وجاءت أولى الميداليات الذهبية للبحرين في اليوم الثاني، عبر العداءة زينت محمد موسى، بفوزها في سباق 400 متر عدو، محققة زمناً قدره 54.58 ثانية، وجاءت زميلتها عواطف أحمد في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 55.34 ثانية، وفي المركز الثالث جاءت العراقية دييه نزار رفيق بزمن 58.71 ثانية.

وواصلت عداءات البحرين تألقهن، بفوز مارتا يوتا بذهبية سباق 800 متر جري، بزمن قدره 02:09.8 دقيقة، وحلت العراقية نرجس حسين سواعد في المركز الثاني بزمن 02:16.6 دقيقة، متفوقة على زميلتها العراقية سارة فاضل سواعد التي حلت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن بلغ 02:23.5 دقيقة.

وفي نهائي الوثب الثلاثي فازت العراقية جاوان بهاء الدين حسن بالمركز الأول والميدالية الذهبية بقفزة سجلت 11.48 متر، متفوقة بفارق أربعة سنتيمترات على المصرية آية وليد الدياسطي التي توجت بالميدالية الفضية.

وفي نهائي (4X100) متر تتابع، فازت البحرين بالمركز الأول بزمن بلغ 47.77 ثانية، وحلت عُمان بالمركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 49.92 ثانية، ومصر ثالثة والميدالية البرونزية بزمن بلغ 50.5 ثانية.

وفي الوثب العالي، ذهبت الميدالية الذهبية للمصرية آية وليد الدياسطي، بقفزها ارتفاع 1.70 متر، وظفرت لاعبات العراق بالميداليتين الفضية والبرونزية والمركزين الثاني والثالث، مع اللاعبتين مريم عبد الحميد (1.68 متر)، ورنين أحمد الزرجاوي (1.62 متر).

وفي منافسات السباعي، فازت المصرية نورة عبده عبدالحميد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما ذهبت الفضية للعراقية بنين أحمد الزرجاوي، البرونزية للمصرية شهد كامل السيد، بعد أن استطاعت المصرية نورة قطع سباق 100 متر بزمن بلغ 16.51 ثانية، واتبعته بالقفز العالي بوثبة سجلت 1.56 متر، ومن ثم رميها للجلة لمسافة 9.78 متر، وقطعها خط سباق 200 متر بالمركز الأول وزمن 28.22 ثانية، وتألقها بالوثب الطويل وتسجيلها لوثبة بلغت 4.79 متر، قبل أن تنتزع صدارة رمي الرمح برمية بلغت 23.70 متر، واختتمتها بقطعها سباق مسافة 800 متر عدو بزمن بلغ 2:35.82 دقيقة.