«مبادلة أبوظبي».. بوابة عالمية لــ«تنس الإمارات»

مراد المصري (أبوظبي)

رسخت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، مكانتها بوصفها بوابة للعالمية لإبراز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة فريدة من نوعها، خصوصاً على الصعيد الرياضي، إلى جانب المبادرات والخطوات التي تقوم بها من أجل قيادة لعبة التنس نحو العالمية عبر الحدث الذي يترقب الختام اليوم بإقامة المباراتين النهائيتين لفئتي الزوجي والفردي، ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، وتقام منافساتها في مدينة زايد الرياضية.

واستعرض نايجل جوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، في حديثه لـ«الاتحاد»، النجاحات التي تحققها هذه البطولة، التي ورغم أنها تشهد إقامة النسخة الثانية فقط، فإنه أثبت موقعها على الساحة العالمية، وقال «يستمر الحدث لثلاث سنوات قادمة في روزنامة أحداث بطولات رابطة محترفات التنس «WTA»، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، فإن الحدث يحصد النجاح، ويستمر بالعقد القائم بشكل أولي لخمس سنوات.

وأضاف: «نحن حالياً من فئة الـ500 نقطة، بما جعلنا نجذب نخبة من أبرز اللاعبات في العالم، حيث شارك في هذه النسخة 10 من اللاعبات ذوات التصنيف الـ20 الأعلى في العالم، ويساهم موعد الحدث في هذا التوقيت في جعله مثالياً للغاية عقب بطولة أستراليا المفتوحة، وقبل بطولتي الدوحة، ليكمل سلسلة الشرق الأوسط التي تقدم للاعبات الفرصة الملائمة للوجود والمشاركة في بطولات بارزة متتالية».

وفيما يتعلق بالطموح بالمستقبل للوصول إلى تصنيف 1000 نقطة، قال: «الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، تجعل سقف طموحاتنا لا حدود له، والجهود الكبيرة من مبادلة والإيمان بقدرة هذا الحدث على القيام بدور مؤثر رياضياً ومجتمعياً، يجعلنا نتطلع دائماً أن نواصل التطور في كل نسخة نحو المزيد على كافة الأصعدة التنظيمية، وقد وصل بث منافسات البطولة إلى نحو 170 دولة مختلفة، ونستفيد من الأرقام والاهتمام الكبير برياضة التنس، بإبراز جوانب مختلفة من أبوظبي، كمدينة حضارية متطورة، إلى جانب دورها الرياضي».

وأشار جوبتا، إلى أن مبيعات التذاكر ارتفعت بشكل ملحوظ في النسخة الثانية، وقال «قبل انطلاق الدور ربع النهائي، تخطينا بالفعل عدد التذاكر التي تم استخدامها في النسخة الماضية، وما زال العدد قابل للزيادة في الدورين نصف النهائي، والمباراة النهائية، وقمنا في هذه النسخة باستقطاب لاعبات هن الأفضل في العالم، إلى جانب التونسية أنس جابر ذات الشعبية هنا، مع إقامة العديد من الفعاليات المرافقة التي رفعنا عددها، بهدف منح جميع أفراد العائلة المجال لعيش أجواء رائعة هنا، وأن يكون الحدث صديقاً للعائلات لأقصى درجة ممكنة، مع التنسيق مع المدارس للقيام بزيارات إلى موقع البطولة على مدار الأسبوع لتعريف الطلبة بهذه الرياضة».

وأكد جوبتا، أن الحلم الأكبر ربما سيتحقق خلال السنوات المقبلة، عندما نرى لاعباً أو لاعبة محلية يشارك في بطولة مثل هذه رفقة نجوم العالم، وهو ما جعلهم في مبادلة، يطلقون مبادرة مجتمعية ملهمة بعنوان «الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة، بالتعاون مع اتحاد التنس ومجلس أبوظبي الرياضي، والتي تمنح الإماراتيين والمقيمين في الدولة ممارسة رياضة التنس وصقل موهبتهم، على أن يحصل لاعب ولاعبة في ختام هذه البطولة عبر المنافسات التي امتدت على مدار الفترة الماضية، على فرصة تدريب مدفوعة بالكامل في أكاديمية جي سي فيريرو إكويلايت الرياضية المرموقة، في فرصة استثنائية للغاية لهم، حيث أقيمت سلسلة من المباريات في مواقع مختلفة في أبوظبي ودبي والفجيرة، وهي تشمل أعماراً متعددة من 12 و14 و16 و18 سنة، إضافة إلى الرجال والسيدات.