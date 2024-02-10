الألماني ويل بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

توّج الفارس الألماني ديفيد ويل، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة الخمسة نجوم، في نسختها الـ13، والتي نظمها اتحاد الفروسية والسباق، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وشهد المنافسات وتوّج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، الرئيس الفخري للبطولة، وأنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو لجنة اتحاد الفروسية، مدير البطولة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية كأس البطولة، وجمع غفير من جمهور قفز الحواجز، والكثير من ممثلي وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، المقروء منها والمشاهد عبر وسائط التواصل في تدافع وحركة كانت تسابق الزمن لنقل الحدث إلى العالم مباشرة.

أقيمت منافسة كأس البطولة من الفئة الرفيعة، بمواصفات الجولتين، وبرعاية لونجين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (160) سم، وتنافس في جولتها الأولى 38 فارساً، نالوا حق المشاركة في المنافسة التأهيلية التي أقيمت مساء الخميس، وصعد إلى الجولة الثانية 10 فرسان، والدخول إليها عكس النتائج في الجولة الأولى، والأفضل نتيجة يشارك في آخر الجولة الثانية، وأسفرت عن إكمال ثلاثة فرسان للجولة دون خطأ، وتوّجوا بكؤوس المراكز الأولى، وتصدرها الفارس الألماني ديفيد ويل، المشارك رقم (6) مع الجواد «زنيدريم» (10 سنوات)، وأنهى الجولة الثانية في زمن بلغ 44.68 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني الفارس السويدي هينريك أيكرمان، المشارك رقم (10) والأخير في الجولة الثانية مع الجواد «كينغ إدوارد» (14 سنة)، وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ 46.10 ثانية، وأحرز جائزة المركز الثالث الفارس السويدي أيضاً رولف غوران بنغسون، المشارك رقم (8) على صهوة الجواد «زوشيرو اتش في» (12 سنة)، وأنهى الجولة الثانية في زمن بلغ 50.79 ثانية.

وفي منافسة السرعة من فئة الخمسة نجوم على جائزة اتحاد الفروسية والسباق، من جولة واحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، تنافس 57 فارساً وفارسة، وأنهى الجولة دون خطأ 12 فارساً ضمن الزمن المسموح (83 ثانية)، وأفضل زمن سجله الفارس الفرنسي أوليفيير بيريو بالجواد «بريسيل دو كارنفال» وبلغ 63.67 ثانية، ونال به جائزة المركز الأول، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس البريطاني جوزيف ستوكدل والفرس «إيكوين أميركا كشاريل»، مسجلاً معها زمناً بلغ 65.12 ثانية، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة السويسرية جانيكا سبرونجر والفرس «كنمار سكارليت» وأنهت الجولة في 66.11 ثانية.

وانتزع الفارس الإيرلندي ريتشارد هولي مع الجواد «زودياك»، أولى البطاقات التأهيلية للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى على لقب كأس البطولة، والتي ستقام في ختام منافسات يوم الجمعة، وجاءت التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز من فئة الخمسة نجوم، برعاية لونجين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها 51 فارساً وفارسة، وانتقل إلى التمايز 22 فارساً، وأكمله دون خطأ 11 فارساً، وتقدمهم ريتشارد وتوّج بجائزة المركز الأول بعد إكماله التمايز في زمن بلغ 38.94 ثانية، والمركز الثاني توّج به الفارس البرازيلي مارلون مودولو والفرس «لايك دايموند» وزمن التمايز 40.08 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس السويدي هنريك أكرمان، وأكمل التمايز مع الفرس «إيليانا» في زمن بلغ 40.39 ثانية.

توّجت الفارسة الأردنية سارة حسين على صهوة جوادها «غلادياتور بي» بجائزة فاطمة بنت مبارك لمنافسة السرعة من فئة النجمتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 57 فارساً وفارسة، و25 منهم أنهوا الجولة ضمن الزمن المسموح، والزمن الأفضل سجلته المتصدرة سارة وبلغ 63.40 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني فارسنا الناشئ هزاع حمد الظاهري والجواد «إيلوي» والزمن 66.25 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثالث الفارسة السورية شام الأسد والجواد «شابيو تي أن» وأكملت الجولة في 67.31 ثانية.

وتواصلت المنافسات الدولية من فئة النجمتين، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي أقيمت منافسة بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 58 فارساً وفارسة، وأنهى المرحلتين دون خطأ 17 فارساً، والأفضل توقيتاً في المرحلة الثانية فارسنا سالم خميس السويدي مع الفرس «شمبرلي 23» وسجل معها 22.26 ثانية وتوّج بجائزة المركز الأول، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس السوري محمد فادي الزبيبي والجواد «شانيل بوي»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 22.34 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة البريطانية كاتي سبيلر والفرس «بي. الكنترا» وسجلت 22.67 ثانية في المرحلة الثانية.

وعلى مستوى المنافسات الدولية للفرسان من فئة «الجونيورز»، فقد انتزع صدارة المنافسة الأولى فارسنا الناشئ عبدالله حمد الكربي مع الجواد «ديمفيس»، وجاءت المنافسة برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيها 22 فارساً وفارسة، وعبر الجولة دون خطأ 7 فرسان، أولهم فارسنا الناشئ عبدالله حمد الكربي على صهوة الجواد «ديمفيس»، وأكمل الجولة في زمن سريع بلغ 56.12 ثانية، وحازت جائزة المركز الثاني الفارسة الأميركية تالية منجد والفرس «كوايت فان كوكشوف» بعد أن أنهت الجولة في زمن بلغ 57.70 ثانية، وحازت الفارسة الإيرلندية مارتا هوجس على صهوة الفرس «اتش اتش اس فورشن» جائزة المركز الثالث نظير إكمالها الجولة في زمن بلغ 58.03 ثانية، نالت به الصدارة المؤقتة قبل أن تبدأ رحلة التراجع إلى المركز الثاني المؤقت بعد مشاركة تالية، وتستقر في المركز الثالث بعد مشاركة المتصدر عبدالله الكربي.

فئة «الجونيورز»

بمنافسة من مرحلتين على حواجز 125 سم، برعاية منتجع الفرسان الرياضي الدولي، اختتمت مشاركات الفرسان من فئة «الجونيورز» ضمن فعاليات الحدث الرئيس، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، وتنافس فيها 22 فارساً وفارسة، ونجح 4 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، وحاز جائزة المركز الأول فارسنا الناشئ مبخوت عويضة الكربي والفرس «بوجبا»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 23.76 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا الناشئ عبدالله حمد الكربي والجواد «ديمفيس»، وأكمل معه المرحلة الثانية في زمن بلغ 23.89 ثانية، وجائزة المركز الثالث كانت أيضاً من نصيب فرسان الإمارات، وتوّج بها فارسنا محمد سعيد الغرير وأكمل المرحلة الثانية مع الجواد «إيكاروس» في زمن بلغ 26.64 ثانية.