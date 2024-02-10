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الرياضة

كأس «أومورفيا» للبولو بين الإمارات وأبوظبي

كأس «أومورفيا» للبولو بين الإمارات وأبوظبي
11 فبراير 2024 01:12

غنتوت (الاتحاد) 

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يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الأولى من بطولة «أومورفيا» للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق، وتجمع المباراة النهائية بين فريقي الإمارات وأبوظبي، وتسبقها مواجهة تجمع بين غنتوت و«أيه إم» على كأس الترضية. وجاء تأهل الإمارات بعد فوزه على الفيصل 7-5 في الدور نصف النهائي للبطولة، سجل الأهداف للإمارات لوسيرو 3 أهداف وسانتي هدفين وسجل هدفاً كل من سيف الغرير، وكروتو، بينما سجل للفيصل توماس 3 أهداف، وسجل هدفاً كل من ريان العجاجي وجافير، وأدار المباراة الحكم الدولي جاسون ديكسون.
فيما جاء تأهل أبوظبي بعد الفوز على أنكورا بنتيجة 8.5 مقابل 4 أهداف، وسجل لفريق أبوظبي، باتيستا بيلو 4 أهداف، وتوماس هدفين وكل من فارس اليبهوني وصالح الجزيري هدفاً، بالإضافة إلى نصف هدف فارق التصنيف، وسجل لفريق أنكورا، ريكاردو هدفين، وكل من طلال الونداوي ومحمد خالد هدفاً، وأدار المباراة الحكم بيتر رايت.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد
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