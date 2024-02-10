برعاية منصور بن زايد.. «الغالية» تحتفل باليوبيل الفضي في الوثبة اليوم

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، تحتفي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، باليوبيل الفضي عبر نسختها الـ 25، التي تنطلق صباح اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

يشارك في السباق نخبة الفرسان والفارسات بصحبة أقوى الخيول من مختلف الإسطبلات على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون والدول العربية، ومن الفرسان العالميين المقيمين في الدولة.

قُسِّمَت مسافة السباق إلى 6 مراحل، تبلغ مسافة الأولى، التي رُسِّمَت بالأعلام الزرقاء 40 كلم، والثانية، والتي رُسِّمَت بالأعلام الخضراء 28 كلم، والثالثة، التي رُسِّمَت بالأعلام الصفراء 28 كلم، والرابعة التي رُسِّمَت بالأعلام الحمراء 24 كلم، والخامسة، والتي رُسِّمَت بالأعلام البنية 20 كلم، والمرحلة الأخيرة، والتي رُسِّمَت بالأعلام البيضاء 20 كلم.

وتعتبر البطولة من أهم محطات سباقات القدرة، ويقام السباق بنظام الفردي، وأيضاً بنظام الفرق «4 فرسان للفريق الواحد» لإثراء وإضافة المزيد من الإثارة والتشويق، ويحق لكل أربعة فرسان تكوين فريق على أن يكمل على الأقل ثلاثة منهم السباق، ويتم احتساب أفضل زمن لهم؛ مما يرفع من وتيرة التنافس.

ومنذ انطلاقتها الأولى في عام 2000، ظلت البطولة تحت سيطرة فرسان الإمارات الذين تبادلوا الفوز بألقابها خلال سنواتها الـ 24، ولم يكتفوا فقط بالمركز الأول، بل احتكروا جميع مراكز الصدارة التي لم يستطع أحد من منافستهم عليها، وتبادل 19 فارساً وفارسة ألقاب البطولة، ويحمل الفارس سلطان أحمد البلوشي لقب 3 دورات، فيما نال اللقب مرتين الفرسان شريف محمد عبد الله، وسعيد المهيري، وخليفة الجهوري.

وحققت إسطبلات الوثبة لقب بطولة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة 8 مرات منذ انطلاقة البطولة قبل نحو 24 عاماً، متفوقة عن أقرب منافس لها، وهي إسطبلات الريف التي حققت اللقب 5 مرات، ثم إسطبلات «إم ار إم» التي نالت اللقب 3 مرات، ونالت إسطبلات «إف 3» واسطبلات العاصفة اللقب مرتين، ونال لقباً واحداً كلٌ من إسطبلات حديبة السلم، وورسان، والبوادي و«إم 7».

واستهلت إسطبلات الوثبة انتصاراتها برباعية متتالية، ونالت ألقاب النسخ الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة قبل أن تغيب 7 سنوات، وتعود إلى الصدارة من جديدة، وأيضاً على التوالي، حيث كسبت النسخة الرابعة عشرة في العام 2013، والخامسة عشرة في العام التالي، ثم غابت خلال الدورات التالية إلى أن توجت بلقب عام 2018، ولم تنتظر كثيراً، حيث كان آخر ألقابها في عام 2020.

ويحمل الفارس سعيد محمد المهيري، بطل نسخة 2015، الزمن القياسي في السرعة لمسافة 160 كلم، فقد قطع المسافة بزمن قدره 5:55:40 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.99 كلم/ساعة، ولا يزال هذا الزمن صامداً، وهو القياسي لهذه البطولة.

وكانت السرعة في بدايات البطولة تصل إلى أكثر من 8 ساعات، إلى أن وصلت لأرقام قياسية في السنوات الأخير، حيث قطع بطل النسخة الأولى الفارس عبد الله الجنيبي المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 7:51:13 ساعة، ثم بلغ الزمن الذي قطعه حسن بن علي في النسخة الثانية 8:08:51 ساعة، ثم أخذت السرعة تزيد اعتباراً من النسخة الرابعة في عام 2003.

ووضعت الفارسة الإماراتية ليلى الرضا اسمها في قائمة الشرف كأول فارسة تحرز لقب الكأس الغالية، حيث توجت في عام 2020 على صهوة الجواد «جيج ماليبو» لإسطبلات الوثبة باللقب، فيما نال الفارس عبد الله خميس الجنيبي لقب النسخة الأولى التي أقيمت في عام 2000، عندما قاد الجواد «بن سالو» لإسطبلات الريف إلى اللقب.

وثبة الأمجاد

تشتمل روزنامة الموسم الجديد على عدد من السباقات الكبرى والمهمة، في وثبة الأمجاد أبرزها سباق كأس عيد الاتحاد، الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52، وسباق كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات، السبت المقبل، وسباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، وفي اليوم التالي يقام سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، على أن يقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، يوم 8 مارس المقبل.

وتتضمن السباقات التي تستضيفها القرية، مهرجان أبوظبي الذي ينطلق بالسباق المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم يوم 9 مارس، يليه في اليوم التالي 10 مارس سباق مهرجان أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام الموسم.

صرح رياضي كبير

تعتبر قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة تحفة رائعة بمواصفات مثالية وتقنيات متقدمة لإقامة سباقات القدرة في أبوظبي، وهي صرح رياضي كبير، وإحدى أهم القرى المتخصصة في رياضة القدرة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتستضيف بطولات رئيسية، أبرزها كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، وكأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم.

وشهدت القرية تطويراً في مرافقها في جوانب عديدة، من خلال عمل سياج على جميع المسارات، للحفاظ على سلامة الفارسات والفرسان، إلى جانب نصب كاميرات على المسارات ومواقع الدخول والخروج، منها كاميرات النقل التلفزيوني.

وتوفر القرية إحصائيات متكاملة للفارسات والفرسان المشاركين في السباقات، وتتيح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها للمواقع العالمية الربط لاستقاء المعلومات من النتائج أولاً بأول وما يحدث خلال السباقات من إصابات الخيول وتلك التي استبعدت، وتقييم متكامل لأداء كل خيل.

الكتبي حامل اللقب

توج الفارس راشد سعيد الكتبي بلقب النسخة الماضية من السباق على صهوة الجواد «بينيو الوكويبي» لإسطبلات «إم 7»، قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 6:06:44 ساعة.

كتيب أنيق

أصدرت قرية الإمارات العالمية للقدرة كتيباً أنيقاً للبطولة، يتضمن نتائج أبطال السباق منذ انطلاقته، ومسارات السباق وتفاصيله، ونبذة عن منطقة الوثبة، إلى جانب إنجازات القرية العالمية.

16 بوابة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة مخصصة لإجراء عمليات الفحص البيطري للخيول قبل السباقات، وخلال المراحل المختلفة بوساطة كادر طبي بيطري متخصص.



