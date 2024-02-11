100 لاعب من 14 دولة في «شتاء العين للشطرنج»

العين (الاتحاد)

انطلقت بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة الشطرنج الخاطف «البليتز»، ضمن مهرجان شتاء العين للشطرنج، بمشاركة قياسية بلغت نحو 100 لاعب ولاعبة من 14 دولة هي إنجلترا وفرنسا وروسيا وليتوانيا والهند وتركيا والفلبين ومصر وسوريا وسلطنة عمان والجزائر والسودان وفلسطين والإمارات.

وأكد هشام الطاهر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن المشاركة الكبيرة تعكس تجاوب كل شرائح مجتمع العين مع المهرجانات الموسمية الرائدة التي ينظمها النادي منذ سنوات، وفي مقدمتها مهرجان شتاء العين # أجمل_شتاء_في_العالم، وقد ساهمت مهرجانات العين في نشر رياضة الشطرنج على نطاق واسع في مدينة العين.

وأضاف أن مهرجان شتاء العين يأتي في إطار جهود النادي لتطوير مسابقات النادي بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية للاعبي ولاعبات النادي وبما ينعكس إيجابياً على رفع تصنيفاتهم الدولية وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية والقارية والدولية، مثمناً دعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة في إمارة أبوظبي في مختلف الألعاب.

تقام بطولة شتاء العين للشطرنج الخاطف من 11 جولة وفقاً للنظام السويسري، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير خمس دقائق للمباراة، مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة.

يتصدر قائمة المشاركين، المصنف الأول أستاذ الاتحاد الدولي أوليج زوجيف من ليتوانيا.

ويقوم بتحكيم وإدارة منافسات البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي مدير البطولة، وحكم الاتحاد الدولي الإماراتية موزة المعمري رئيس الحكام، والحكم الاتحادي أحمد عادل نائب رئيس الحكام مسؤول التقابلات.

ومن المقرر أن تقام بطولة شتاء العين للشطرنج السريع بمقر النادي يومي 16 و17 فبراير الجاري، بينما تقام بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك من 23 إلى 27 فبراير، كما يستضيف النادي بطولة شهر شعبان يوم 18 فبراير وبطولة «العين لييب داي» 29 فبراير.