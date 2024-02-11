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الرياضة

الجزيرة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة الـ13»

الجزيرة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة الـ13»
11 فبراير 2024 11:39

رضا سليم (دبي) 
حافظ فريق الجزيرة على صدارة دوري أقوياء اليد، بعد الفوز على العين بنتيجة 28-26 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «فخر أبوظبي»، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وهي أول خسارة للبنفسج.
ورفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة في 5 جولات من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراة، كان العين قد نجح في التقدم في الشوط الأول 14-11، إلا أن أصحاب الأرض عادوا في الشوط الثاني وقلبوا النتيجة وفازوا بالمباراة في الأمتار الأخيرة.
ونجح الشارقة حامل اللقب بـ7 مواسم متتالية في الفوز على النتيجة بنتيجة 28-19 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الملك الشرقاوي، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 16-11، ليرفع «الملك» رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في مباراتين فقط، ويظل في المركز السابع وقبل الأخير، وتبقى له 3 مباريات مؤجلة، حيث يستضيف منافسه شباب الأهلي بعد غدٍ الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة، ثم يحل ضيفاً على فريق الوصل في الجولة السادسة السبت، وبعدها يواجه العين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث يوم 20 فبراير الجاري.
وفي المواجهة الأخيرة من الجولة الخامسة، فاز الوصل على دبا الحصن 29-27 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة الحصن، وانتهى شوطها الأول بتقدم «الإمبراطور» 15-10.
ومع نهاية الجولة الخامسة، يعتلي الجزيرة القمة برصيد 13 نقطة ثم شباب الأهلي والعين في المركزين الثاني والثالث، ولكل منهما 10 نقاط من 4 مباريات، ومليحة الرابع بنفس الرصيد من 5 مباريات، والوصل الخامس بـ8 نقاط من 5 مباريات، والنصر السادس بـ7 نقاط والشارقة السابع بـ6 نقاط من مباراتين ودبا الحصن الثامن برصيد 4 نقاط من 4 هزائم.

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