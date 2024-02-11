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الرياضة

شرطة دبي تختتم بطولة براعم كرة القدم

شرطة دبي تختتم بطولة براعم كرة القدم
11 فبراير 2024 12:33

دبي (الاتحاد)
اختتمت مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، النسخة الرابعة عشرة من بطولة براعم كرة القدم التي استضافتها مدرسة دبي الوطنية البرشاء، وتنافست فيها 10 فرق، من مدارس دبي الخاصة.
وحصدت مدرسة دبي الوطنية البرشاء المركز الأول، تلتها مدرسة دبي للتربية الحديثة، فيما نالت مدرسة الأهلية الخيرية المركز الثالث.
وحضر حفل التتويج أسامة عجول، مدير عام مدارس دبي الوطنية، وسعاد أبو حرب مديرة المدرسة، والرائد عبدالله السفرى، والملازم راشد حداد، وفاطمة أبو حجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، وسارة وليد.
كما كرمت اللجنة المنظمة للبطولة أفضل هداف، وأفضل حارس، وأفضل لاعب.
يُذكر أن البطولة رافقتها فعاليات توعوية للطلبة، ومحاضرة قدمها الملازم نابت سلطان الكتبي، بعنوان «التزامكم سعادة»، الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، ونقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة.

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