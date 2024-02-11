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الرياضة

«الإمارات» يهزم «مهرة أياكس» في «ذهبية البولو»

«الإمارات» يهزم «مهرة أياكس» في «ذهبية البولو»
11 فبراير 2024 13:00

رضا سليم (دبي)
قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز على فريق مهرة أياكس بقيادة طارق الحبتور، بنتيجة 9-7، في بداية مشوار الفريقين في كأس دبي الذهبية المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 6 فرق، وتستمر حتى يوم السبت 24 فبراير الجاري، كما حقق فريق «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش الفوز على منافسه الحبتور بقيادة محمد الحبتور بنتيجة 6-5.
جاء فوز فريق الإمارات على حساب فريق مهرة أياكس بعد مباراة قوية كان بطلها الموهوب بوتوبسكي هداف فريق الإمارات، والذي سجل 5 أهداف لفريقه، حيث سيطر فريق الإمارات على المباراة من بدايتها بالتقدم 2-0 في الشوط الأول و3-1 في الشوط الثاني و6-3 في الشوط الثالث، بعدما سجل تيودورلاكاو وزميله جاستينيو كروتو هدفين لفريق مهرة أياكس وتغيرت النتيجة مجدداً في الشوط الرابع، إلا أن فريق الإمارات حافظ على التقدم 8-6، وحسم المواجهة في الشوط الخامس 9-7.
وفي المباراة الثانية، نجح فريق «بنجاش دودسون وهوريل» في الفوز على فريق الحبتور في لقاء متكافئ بعد التعادل 2-2 في الشوط الأول، وتقدم بنجاش 3-2 في الشوط الثاني، واستمر صيام الحبتور عن التهديف في الوقت الذي أضاف فاكودو كيلي هداف بنجاش هدفاً رابعاً لفريقه، وتغيرت النتيجة في الشوط الرابع إلى 6-3 لمصلحة بنجاش، ولم تفلح هجمات الحبتور في العودة رغم تقليص الفارق ليحسمها 6-5.
من ناحية أخرى، ينظم نادي دبي للبولو والفروسية، بالتعاون مع اتحاد البولو، بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو خلال الفترة من 13 إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة 6 فرق هي بن دري والباشا ونون وبهنسالي ولامار وباور هورس.

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