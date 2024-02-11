كأس آسيا 2023 تُحطم كل «الأرقام القياسية»

معتز الشامي (دبي)

انتهت بطولة كأس آسيا بفوز «العنابي» القطري على الأردن، في المباراة النهائية التي شهدت حضوراً استثنائياً على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، لتختتم نسخة وصفها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنها الأكثر نجاحاً من حيث عدد المشاهدات والحضور الجماهيري في تاريخ البطولة بشكل عام.

وأعلن الاتحاد القاري عن أرقامه ليكشف عن أن تلك النسخة حضرت خلالها الجماهير بقوة من أجل مساندة المنتخبات الـ24، حيث حضرها أكثر من 1.5 مليون متفرج في الملاعب على امتداد 51 مباراة، لتكون هذه النسخة من كأس آسيا الأكثر متابعة جماهيرية في الملاعب على امتداد تاريخ البطولة.

ولم تكتف النسخة «الثامنة عشرة» من البطولة بتجاوز الرقم السابق البالغ 1.04 مليون متفرج، بل إن الملاعب التسعة ذات المستوى العالمي سجلت معدل حضور بنسبة 73% من سعة هذه الملاعب، بزيادة 13% عن أفضل نسخة على هذا الصعيد وهي كأس آسيا 2004 في الصين، كما أنها سجلت رقماً قياسياً بحضور 82,490 متفرجاً في المباراة الافتتاحية التي شهدت فوز منتخب قطر على لبنان على استاد لوسيل.

وفي ذات الوقت، فإن الأرقام الأولية للتفاعل الاجتماعي والبث التلفزيوني جعلت من كأس آسيا 2023 أكثر النسخ حصولاً على الاهتمام في تاريخ البطولة، مع تسجيل أرقام تفاعل رقمي وصلت إلى 5.5 مليار انطباع، وأرقام قياسية منتظرة في المشاهدات التلفزيونية.

وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخب قطر، عقب تتويجه بلقب كأس آسيا، وقال: «باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أود الإعراب عن عميق مشاعر التهنئة إلى قطر، لنجاحها في الدفاع عن لقبها الآسيوي، وإظهارها تصميماً وثباتاً وأداءً عالياً على امتداد الأيام الثلاثين الأخيرة».

وأضاف: «كان منتخب الأردن، الذي خاض النهائي الأول بالنسبة له منافساً جديراً بخوض النهائي، بعدما قدم عروضاً مميزة سوف تبقى طويلاً في الذاكرة، كما يجب أن نشيد أيضاً بالاتحادين القطري والأردني لكرة القدم، على تفانيهما في الارتقاء بمستوى اللعبة على كل الأصعدة في بلديهما».

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا والسلطات القطرية، على نجاحهما في تنظيم بطولة مبهرة سوف تأخذ مكانها كأفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ جوهرة بطولات قارة آسيا على صعيد المنتخبات الوطنية للرجال.

وأوضح: «بدءاً من ملاعب كأس العالم، إلى البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والأجواء الرائعة في كل أرجاء مدينة الدوحة، إلى جانب الضيافة المميزة من الشعب القطري، كانت كأس آسيا 2023 تجربة لم نشهد لها مثيلاً على امتداد التاريخ المليء بالفخر لهذه البطولة».

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأرقام القياسية الجديدة في التفاعل والمشاهدة التلفزيونية، وقال: «كأس آسيا 2023 أكدت مكانها كأكثر نسخ البطولة في التاريخ حصولاً على التفاعل الرقمي».

وتطرق ابن إبراهيم للأداء الفني بالبطولة، وأشاد بالمستويات التي قدمتها المنتخبات المشاركة على أرض الملعب، حيث نجحت منتخبات فلسطين وسوريا وإندونيسيا وطاجيكستان في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها، وهو الرقم الأعلى للقادمين الجدد منذ استحداث الأدوار الإقصائية، كما نجح منتخب الأردن في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وتمكن المنتخب الطاجيكي في أن يصبح أول مشارك جديد يبلغ الدور ربع النهائي في مشاركته الأولى منذ تحقيق أستراليا لهذا الأمر عام 2007.

وأضاف: «لسنوات عدة، كنا نشدد على أهمية تقليل الفوارق الفنية بين القوى التقليدية والفرق الصاعدة، وعلى امتداد 51 مباراة كانت وتيرة الأداء والتصميم التي قدمتها جميع المنتخبات دليلاً على ذلك».

وتابع: «هذه كانت قوة دافعة خلف قرارنا بتوسيع البطولة، من أجل منح الفرصة للمزيد من الاتحادات الوطنية للمنافسة على أعلى مستوى، حيث إنني أؤمن بقوة أن معايير كرة القدم الآسيوية تتطور بشكل شامل، كما أن المحليين والخبراء كانوا يسلطون الضوء على صعوبة توقع نتائج المباريات في كأس آسيا، حيث إن منتخباتنا أكدت ما كنا واثقين منه في أنه لا يوجد مباريات سهلة أو يمكن التوقع بنتائجها على هذا المستوى، بما يعكس المعايير العالية للعبة في قارة آسيا».