أنشيلوتي سعيد بـ«القمة» وغاضب بسبب مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يستطع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن يخفي سعادته الغامرة بفوز فريقه على جيرونا منافسه الأول على صدارة الدوري، وانفراده بالقمة بفارق 5 نقاط عن «الوصيف»، ولكنه أبدى في الوقت نفسه دهشته من إصرار الصحفيين على سؤاله مجدداً عن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وما إذا كان في طريقه إلى «سانتياغو برنابيو» هذا الصيف في ظل تأكيدات بعض الصحف الإسبانية فيما يتعلق بهذا الأمر.

ورد أنشيلوتي عليهم متسائلاً: لماذا تواصلون سؤالي عن لاعب يلعب في فريق آخر؟ ما أملكه هنا من لاعبين هم الأفضل في العالم.

وعندما طلب منه الصحفيون أن يرتب اللاعبين المفضلين له في الفريق من حيث الإجادة، قال: فينيسيوس جونيوررقم واحد وجود بيلينجهام رقم 2 ورودريجو رقم 3 وهم نجوم مباراة جيرونا ومسجلو أهدافها الأربعة، ويأتي توني كروس في المركز الرابع ثم كامافينجا خامساً وفيدريكو فالفيردي سادساً، وعلى أية حال كانت مباراة رائعة للجميع.

وأضاف أنشيلوتي: فينيسيوس لم يكتف بالهدف الصاروخي، الذي سجله بعد 7 دقائق من بداية المباراة، وإنما صنع 3 أهداف أخرى لزميليه بيلينجهام ورودريجو، واستحق عن جدارة لقب رجل المباراة، عندما يلعب فينيسيوس بهذه الكيفية وبهذا المستوى العالي ومن دون عصبية أونرفزة، يصبح أفضل لاعب في العالم.