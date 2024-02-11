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الرياضة

إصابة بلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر

إصابة بلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر
11 فبراير 2024 18:19


مدريد (رويترز)
أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه الإنجليزي الدولي جود بلينجهام بالتواء في الكاحل خلال الفوز 4-صفر على جيرونا، وغادر لاعب الوسط المصاب الملعب في الدقيقة 57 بعد وقت قصير من تسجيل هدفه الثاني في مباراة قمة الترتيب التي تقدم ريال مدريد المنفرد بالصدارة بعدها بفارق خمس نقاط على الملاحق المباشر جيرونا.
وقال ريال في بيان «بعد الاختبارات التي أجرتها الخدمات الطبية في ريال مدريد شخصت إصابة لاعبنا جود بلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر».
ويتصدر بلينجهام قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 16 هدفاً، وهو ضعف الأهداف التي سجلها رودريجو ثاني هدافي ريال مدريد حتى الآن، ويحل ريال، الذي يملك 61 نقطة من 24 مباراة، ضيفاً على رايو فايكانو صاحب المركز 14 في 18 فبراير. 

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