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نهائي أمم أفريقيا منقول في أكثر من 170 إقليماً بالعالم

نهائي أمم أفريقيا منقول في أكثر من 170 إقليماً بالعالم
11 فبراير 2024 19:19

 
أبيدجان (د ب أ) 

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نقل مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تجمع منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، اليوم الأحد، في أكثر من 170 إقليماً حول العالم. وأوضح «كاف»، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المباراة ستنقل عبر 173 إقليماً حول العالم، مما يجعلها المباراة النهائية الأكثر مشاهدة في تاريخ البطولة.
وتابع أن 54 بلداً أفريقياً ستنقل المباراة التي ستجمع بين كوت ديفوار ونيجيريا، مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى غالبية قارتي أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية والشمالية ومنطقة بحر الكاريبي. ويلتقي منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا، على ملعب «الحسن واتارا» في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، في نهائي البطولة، حيث سبق وأن ألتقيا في دور المجموعات كذلك،وفاز منتخب نيجيريا بهدف نظيف. وتأهل منتخب كوت ديفوار للنهائي بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 1 - صفر في الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب النيجيري للنهائي عقب فوزه على جنوب أفريقيا بضربات الترجيح بعد التعادل 1-1.

كوت ديفوار
ساحل العاج
منتخب نيجيريا
كأس أفريقيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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