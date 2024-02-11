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تأجيل انطلاق بطولة فزاع لألعاب القوى 24 ساعة

تأجيل انطلاق بطولة فزاع لألعاب القوى 24 ساعة
11 فبراير 2024 21:09

دبي (الاتحاد)
 
قررت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم في اجتماعها الطارئ الذي عقدته مساء أمس برئاسة ماجد العصيمي، مدير الحدث، بحضور ممثلي قطاع ألعاب القوى باللجنة البارالمبية الدولية تأجيل منافسات اليوم الأول من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي كان من المفترض أن تنطلق عصر اليوم؛ نظراً للأحوال الجوية والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة حفاظاً على سلامة المشاركين في الحدث الأكبر والذي يضم أكثر من 1500 مشارك.
وأوضح العصيمي أنه من خلال الاجتماع الطارئ وبالاتفاق مع قطاع ألعاب القوى باللجنة البارالمبية الدولية، تم ترحيل منافسات اليوم الأول وتوزيعها على الأيام الثلاثة المتبقية للبطولة بنظام المسابقات المضغوطة، بحيث لا تؤثر على طبيعة المنافسة وفرص التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

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