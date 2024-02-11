«النمور» يُجهز سلطان عادل لمواجهة «النسور»

فيصل النقبي (كلباء)

يجري الجهاز الطبي بفريق اتحاد كلباء محاولات مكثفة لتجهيز المهاجم الشاب سلطان عادل محمد لخوض مباراة خورفكان المقبلة غداً، في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث قارب على العودة للمباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها في صفوف منتخبنا الوطني في نهائيات أمم آسيا الأخيرة في قطر.

كما يعود الإيراني مهدي قائدي إلى التشكيلة الأساسية لـ«النمور»، بعد أن خاض شوطاً واحداً أمام العين في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، وهو من العناصر المهمة والمؤثرة في تشكيلة المدرب فرهاد مجيدي.

وجدد المدرب في تدريبه الرئيسي الثقة بمهاجمه السلوفيني فورمبيرج، الذي تعرض لانتقادات من جماهير الفريق، بعد أن أضاع فرصاً محققة للتسجيل أمام العين، وأكد لجميع اللاعبين بأنه ينتظر منهم تقديم أفضل ما لديهم أمام «النسور»، والعودة لتحقيق النتائج الإيجابية التي تكفل للفريق تقدمه في جدول الترتيب.