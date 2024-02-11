الوصل يستعد لـ«ديربي دبي» بـ«صفقة جديدة»

معتز الشامي (دبي)

نجحت شركة الكرة بنادي الوصل في تسجيل صفقة جديدة بقائمة الفريق، وهو العاجي جان نجيسان «19 عاماً»، قادماً من نادي ميتز الفرنسي، على أن يتم تسجيله في فئة المقيمين، لتغلق قلعة «الفهود» ملف الانتدابات في قوائم الأجانب، بعد التعاقد منذ أيام قليلة مضت مع الكوري سيونج هيون جونج، ليستعد «الأصفر» لـ«الديربي» المرتقب أمام النصر غداً بأسلحة الصفقات الجديدة، المتوقع أن تضيف في تشكيلة الفريق لا سيما على مستوى الوسط.

ويواصل فريق الوصل تدريباته على ملعبه بالتدريب الأخير مساء اليوم استعداداً للمواجهة المرتقبة غداً على استاد زعبيل عند الثامنة مساء، والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين الذي يتصدره الفهود بفارق 5 نقاط عن العين الوصيف.

ويمتلك الوصل دوافع مواصلة الفوز والنتائج الإيجابية سعياً للابتعاد بالصدارة، خاصة بعدما نجح في الانفراد بها بعد تعثر مطارديه، حيث سيكون إيقاف تفوق «الفهود» هو هدف جميع الأندية في الدور الثاني من الموسم، لا سيما المتصارعين على قمة الترتيب، وهو ما حذر منه ميلوش المدير الفني للفريق، الذي شدد على أهمية مواجهة جميع الفرق بتركيز ورغبة في الفوز، مشيراً إلى أن جميع المباريات ستكون صعبة حيث لا وقت للراحة خلال مشوار الموسم الطويل، الذي يتطلب أجهز العناصر للمنافسة على اللقب.

ويمتلك الوصل 30 نقطة قبل المواجهة المرتقبة غداً، ويسعى لتحقيق الفوز والخروج بالعلامة الكاملة، أمام العميد، الذي تحسنت نتائجه مؤخراً، وتحديداً منذ تولي الهولندي شرودر المسؤولية.

ويستكمل الوصل القطعة الناقصة في تشكيلته بلاعب الوسط الإيفواري، جان نجيسان، والذي بدأ مسيرته مع نادي راسينج أبيدجان العاجي، قبل أن ينتقل أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية الذي أعاره إلى نادي لوزان لوزان موسم 2021-2022، ومنه إلى فريق في الدوري الفرنسي، ثم شارك مع نادي موسيل الذي صعد للدوري الفرنسي في نهاية الموسم الماضي، قبل أن يحط رحاله هذا الموسم مع نادي ميتز.