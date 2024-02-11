«أدنوك للمحترفين» يستأنف الرحلة بـ«ختام النصف الأول»

معتصم عبدالله (دبي)

يستأنف دوري أدنوك للمحترفين، مشواره بعد «التوقف الأطول»، والذي استمر لنحو 50 يوماً، منذ ختام «الجولة الـ12» في 24 ديسمبر 2023، بداعي المشاركة القارية للمنتخب الوطني في «كأس آسيا»، وذلك بإقامة مباريات «الجولة الـ13» والأخيرة في «الدور الأول»، والتي تشهد اليوم إقامة ثلاث مباريات، تجمع حتا مع شباب الأهلي، والإمارات مع البطائح، وعجمان مع بني ياس.

ويلتقي غداً الثلاثاء ضمن الجولة ذاتها، الوحدة والشارقة، واتحاد كلباء وخورفكان، والوصل والنصر، فيما تأجلت مباراة العين والجزيرة إلى الخميس 11 أبريل المقبل، بداعي المشاركة القارية للأول، حيث يتأهب «الزعيم» للقاء مضيفه ناساف الأوزبكي الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، على أن تقام مباراة الإياب في 21 فبراير الجاري على استاد هزاع بن زايد بالعين. ومرّ الكثير من المياه تحت جسر الأندية خلال فترة «التوقف الأطول»، شملت التغيير على مستوى الأجهزة الفنية في 4 أندية بانتقال الروماني ميريل رادوي من البطائح إلى الجزيرة، وتعاقد نادي الإمارات مع الإيطالي «المخضرم» والتر زينجا، واستعانة الوحدة والبطائح على التوالي بمدربي النصر السابقين الصربي جوران مع «العنابي»، والكرواتي جوران توميتش مع «الراقي». وشهدت فترة توقف الدوري، التي لُعبت خلالها مباراتان في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشاركة 12 لاعباً من أجانب «دورينا» في كأسي آسيا وأفريقيا على التوالي، في الوقت الذي سعت فيه الأندية لخوض مجموعة من المباريات الودية، وتدعيم الصفوف بهدف إعادة ترتيب الأوراق، بالتزامن مع فترة «الميركاتو الشتوي»، الذي انطلق في 22 يناير الماضي ويستمر حتى 23 فبراير الجاري، بإبرام مجموعة من الصفقات على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين. وتنوعت خيارات الأندية في «الميركاتو الشتوي» فمنها من فضل «الأجنبي الدولي» مثل الثلاثي العائد من المشاركة القارية في كأس آسيا 2023، الكوري الجنوبي سيونج هيون جونج المنضم للوصل، والأوزبكيين خوجيمات إيركينوف المنتقل للوحدة، ومواطنه عزيز بيك أمونوف لاعب خورفكان.

في المقابل، فضلت أندية أخرى الاعتماد على «نجوم الخبرة» بتعاقد عجمان مع الثنائي رافائيل دودو والمدافع ميلوس كوفانوسوفيتش المنضمين لنادي عجمان بعد تجاربهما السابقة مع خورفكان والجزيرة على التوالي، فيما ضم بني ياس المهاجم الكونجولي بريستيج مبونجو المنتقل من «البرتقالي»، وضم نادي الإمارات صانع الألعاب ضياء سبع اللاعب السابق لنادي النصر، بجانب المدافعين الياباني ليو أوساكي وعلي الأنصاري.

وخرج في المقابل، من حسابات أندية دوري أدنوك للمحترفين، أكثر من لاعب خلال «الميركاتو الشتوي»، أبرزهم عمر عبدالرحمن لاعب الوصل السابق، والمدافع اليوناني مانولاس بخروجه من حسابات الشارقة، واستغناء بني ياس عن خدمات البرتغالي فرانشيسكو جيرالديس، ورحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الوحدة بعد انتهاء عقد الإعارة.

وتنطلق «الجولة الـ13» والأخيرة في الدور الأول، بمباراتي حتا وشباب الأهلي على استاد حمدان بن راشد، والإمارات وضيفه البطائح على ملعب الأول في رأس الخيمة، حيث يأمل المستضيفان «الإعصار» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، و«الصقور» صاحب المركز الأخير بالرصيد ذاته من النقاط في بداية مغايرة في مواجهة «الفرسان» صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، و«الراقي» في المركز السابع وله 16 نقطة على التوالي.

وسعى فريقا حتا وشباب الأهلي إلى تعزيز صفوفهما خلال التوقف، بتعاقدات مميزة بضم «الإعصار» الثنائي سيزار مانزوكي وشيزوم إجبوشولام، فيما تعاقد «الفرسان» مع الثنائي البرازيلي الشاب برينو كاسكاردو وكوان سانتوس، إضافة إلى الحارس حمد المقبالي.

وعلى ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، يظهر «العائدان» والتر زينجا المدرب الحالي لنادي الإمارات والمدير الفني السابق لأندية العين والنصر والجزيرة، في مواجهة الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح الحالي والمدرب السابق لفرقة «العميد».

وتختتم مباريات اليوم الأول للجولة الـ13، بلقاء عجمان صاحب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، في مواجهة ضيفه بني ياس «الثامن»، وله 16 نقطة، حيث تتركز الأنظار على الظهور الأول للكونجولي مبونجو (23 عاماً)، في مباراته الأولى أمام فريقه السابق «البرتقالي»، ويتفوق «السماوي» في المواجهات المباشرة أمام «البرتقالي» في الدوري برصيد 8 انتصارات، مقابل 5 لعجمان، والتعادل في 5 مباريات أخرى.

الاتجاه الواحد

حافظ شباب الأهلي على سجله خالياً من الخسارة في 6 مواجهات جمعته مع حتا في دوري المحترفين، بالفوز في 5 مباريات، مقابل التعادل في مباراة، ويعد «الإعصار» واحداً من بين 5 فرق لم يخسر أمامها «الفرسان» مطلقاً في «دوري المحترفين».

شبح «السابعة»

فشل عجمان قبل مواجهة ضيفه بني ياس الليلة على استاد راشد بن سعيد معقل «البرتقالي»، في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات على ملعبه في الدوري بالتعادل في مباراة واحدة أمام حتا 1-1 في الجولة التاسعة، مقابل الخسارة في 5 مباريات آخرها أمام النصر 0-3 في «الجولة 11».

المواجهة الأولى

ستكون مباراة الإمارات أمام ضيفه البطائح هي المواجهة الأولى بين الفريقين في «دوري المحترفين»، وهي المباراة الرسمية الأولى أيضاً للمدربين العائدين الإيطالي والتر زينجا مع «الصقور» والكرواتي جوران توميتش مدرب «الراقي».