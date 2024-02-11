«الخماسي الحديث» يختتم دورة «الرماية بمسدس الليزر»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الدورة التدريبية التي أقامها اتحاد الخماسي الحديث، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، على مدار يومين بمقر مدرسة الغد بأبوظبي، للتعريف بـ «الرماية بمسدس الليزر»، في إطار مساعي الاتحاد لإعداد جيل جديد من المدربين والحكام للانضمام إلى أسرة اتحاد الخماسي الحديث.

شارك في الدورة 30 معلماً ومعلمة من مدارس أبوظبي، وتضمنت ورش عمل نظرية وعملية، حاضر خلالها الدكتور حازم عبد المحسن، للجانب النظري من المحاضرات وأحمد أبو زيد مدرب الاتحاد الخماسي الحديث. واشتمل البرنامج التدريبي خلال الدورة على عدة محاور للتعريف بالتدريب الرياضي ومهارات المدربين، وكيفية إعداد خطط التدريب، وعوامل الأمن والسلامة خلال التدريبات، إلى جانب محاضرات عملية حول مهارات الرماية بالليزر.

أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، أن الدورة تعد اللبنة الأولى لإعداد جيل جديد من المدربين والحكام وضمهم إلى الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعي الاتحاد لنشر وتطوير اللعبة على مستوى الدولة. وأشارت إلى أن الاتحاد وضع خططاً وبرامج تدريبية وورش عمل للمدربين والحكام، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وبخاصة المدارس، لإعداد فرق وطنية تمثل الدولة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.