الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الخماسي الحديث» يختتم دورة «الرماية بمسدس الليزر»

«الخماسي الحديث» يختتم دورة «الرماية بمسدس الليزر»
12 فبراير 2024 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
%9 ارتفاع بالوظائف الجديدة في الإمارات خلال 2024
خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف مبارك سالم الجابري

اختتمت الدورة التدريبية التي أقامها اتحاد الخماسي الحديث، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، على مدار يومين بمقر مدرسة الغد بأبوظبي، للتعريف بـ «الرماية بمسدس الليزر»، في إطار مساعي الاتحاد لإعداد جيل جديد من المدربين والحكام للانضمام إلى أسرة اتحاد الخماسي الحديث.
شارك في الدورة 30 معلماً ومعلمة من مدارس أبوظبي، وتضمنت ورش عمل نظرية وعملية، حاضر خلالها الدكتور حازم عبد المحسن، للجانب النظري من المحاضرات وأحمد أبو زيد مدرب الاتحاد الخماسي الحديث. واشتمل البرنامج التدريبي خلال الدورة على عدة محاور للتعريف بالتدريب الرياضي ومهارات المدربين، وكيفية إعداد خطط التدريب، وعوامل الأمن والسلامة خلال التدريبات، إلى جانب محاضرات عملية حول مهارات الرماية بالليزر.
أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، أن الدورة تعد اللبنة الأولى لإعداد جيل جديد من المدربين والحكام وضمهم إلى الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعي الاتحاد لنشر وتطوير اللعبة على مستوى الدولة. وأشارت إلى أن الاتحاد وضع خططاً وبرامج تدريبية وورش عمل للمدربين والحكام، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وبخاصة المدارس، لإعداد فرق وطنية تمثل الدولة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

دائرة التعليم والمعرفة
أبوظبي
آخر الأخبار
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: في القمة العالمية للحكومات يلتقي أهمّ القادة وألمع العقول في الإمارات لاستشراف المستقبل
اليوم 09:39
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
اليوم 09:30
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©