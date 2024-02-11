جريجا والجسمي بطلا سباق السلم الصحراوي

دبي (الاتحاد)

توج الدّراج بول جريجا من فريق شباب الأهلي بطلاً لمسار «غدير براشي» لمسافة 52 كلم، وفاروق الجسمي من فريق شرطة دبي بلقب مسار «برقا ثمود» لمسافة 47 كلم للسباق الصحراوي الذي أُقيم في ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

شهد السباق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، كما حضر السباق عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وقام بمنح إشارة الانطلاق للسباق وتوج الفائزين سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الموسى ورامي النابلسي، عضوا اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

جاء فوز بول جريجا، من شباب الأهلي، على مسار «غدير براشي» لمسافة 52 كلم، بعدما أحكم سيطرته على مجريات السباق، فيما حصد دراجو فريق أبوظبي المركزين الثاني والثالث، بوساطة سفيان حدي وأنس آية عبدية على التوالي، كما حقق فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية المركز الأول في هذا المسار.

وأحرز فاروق الجسمي، من فريق شرطة دبي، المركز الأول في مسار «برقا ثمود» لمسافة 47 كلم، بفارق بسيط للغاية، تتطلب الاحتكام للقطة الفيديو عند خط النهاية، عن منافسه طلال البلوشي، من فريق شباب الأهلي، الذي حل ثانياً، فيما جاء بالمركز الثالث ياسر البلوشي، من فريق شرطة دبي، وحقق فريق وزارة الدفاع المركز الأول على صعيد الفرق في هذا المسار.

وفي فعالية مصاحبة لسباق السرعة تحت عنوان «شارة مقطرة» لمسافة 300 متر قبل انطلاق السباق الرئيسي، حقق عبدالله سيف، من فريق ماي ووش، المركز الأول للمواطنين من سن 18 إلى 39 عاماً، وعبدالله الحناوي، من فريق شرطة دبي، المركز الأول للمواطنين فوق سن 40 عاماً، وأجيت سلمان، من فريق شباب الأهلي، المركز الأول للمقيمين لسن 18 إلى 39 عاماً، وأوسكار ماركيز، من فريق برفورمنس، للمقيمين فوق سن 40 عاماً.

أما في سباق السرعة لشارة «برقا ثمود»، فحقق طلال البلوشي من شباب الأهلي المركز الأول للمواطنين من سن 18 إلى 39 عاماً، ومحمد المنصوري من فريق ربدان المركز الأول للمواطنين فوق سن 40 عاماً، وبول جريجا من شباب الأهلي المركز الأول للمقيمين لسن 18 إلى 39 عاماً، وأوسكار ماركيز من فريق برفورمنس المركز الأول للمقيمين فوق سن 40 عاماً.

وشهد السباق مشاركة 276 درّاجاً، يمثلون 45 فريقاً من 36 جنسية مختلفة، إذ شارك 181 متسابقاً (51 في الفردي، و130 في الفرق) بسباق مسار «برقا ثمود» لمسافة 47 كلم، في حين شارك 95 درّاجاً في مسار «غدير براشي» لمسافة 52 كلم، في قلب منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، بواقع (25 درّاجاً للفردي و70 يمثلون الفرق).

وقال عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: السباق يعتبر مسك ختام النسخة الثامنة للبطولة، واخترنا أن يكون في مكان مميز عند بحيرة مقطرة في محمية المرموم، مع مسارات تقدم للعالم صورة رائعة من قلب الطبيعة داخل الصحراء، حيث حمل المساران تنوعاً جغرافياً، إلى جانب إطلاق أسماء تم اختيارها من البيئة، وهما مسار «برقا ثمود» لأصحاب المستويات المتوسطة، ومسار «غدير براشي» للمحترفين، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين.

وعبر الفلاسي عن سعادته بحجم المشاركة الكبيرة بوجود 276 درّاجاً، يمثلون 45 فريقاً من 36 جنسية مختلفة، والأهم السعادة التي عاشها الجميع في مشهد الختام، وسط أجمل طقس في هذه المحمية الطبيعية الرائعة التي ظهرت بأبهى صورها، ليكون سباقاً لن يُنسى، ويستحق أن يكون مسك الختام لموسم ثامن للبطولة مميز وحافل بالإثارة.