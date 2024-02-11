البلجيكية لوتي بطلة طواف الإمارات للسيدات

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلقت البلجيكية لوتي كوبيكي بلقب النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 120 متسابقة مثلن 20 فريقاً عالمياً وقارياً، على مدار 4 مراحل، لمسافة 468 كم، واختتمت فعالياته أمس بمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

وأحرزت كوبيكي بطلة العالم اللقب عن جدارة واستحقاق، لتسجل إنجازاً جديداً لسجلها العالمي، وأنهت المتسابقة البلجيكية من فريق إس دي ووركس مراحل الطواف الأربعة في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 11:16:51 ساعة، متقدمة بفارق 13 ثانية عن الأسترالية نيفي برادبيري من فريق كانيون سرام ريسينج في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت الإسبانية مافي جارسيا من فريق العلا جايكو، بفارق 44 ثانية عن كوبيكي.

وحصدت الهولندية آمبر كراك من فريق إف دي جيه سويس لقب المرحلة الرابعة والأخيرة «مرحلة الدار» والتي انطلقت من متحف اللوفر أبوظبي، مروراً بأجمل معالم العاصمة، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، وأنهت كراك مسافة المرحلة الرابعة البالغة 105 كم في زمن قدره 2:27:33 ساعة، بمتوسط سرعة 42 كم، وتغلبت على نخبة من راكبات الدراجات المرشحات للفوز، في مقدمتهن لورينا ويبيس التي جاءت ثانية في المرحلة، حيث ضغط كراك مبكراً وزادت من وتيرة سرعتها أمام المجموعة، وحافظت على تقدمها الرغم من تقلص فارق الزمن في الكيلومتر الأخير حتى خط النهاية.

وفي ختام النسخة الثانية للطواف، حصلت كوبيكي على القميص الأحمر، برعاية مياه العين، كمتصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت زميلتها في الفريق الهولندية لورينا ويبيس بطلة المرحلتين الأولى والثانية بالقميص الأخضر برعاية تدوير كمتصدرة بالنقاط (62 نقطة)، وثانية لوتي كوبيكي (39 نقطة)، وفي المركز الثالث الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة (37 نقطة).

وحصدت القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، الأسترالية نيفي برادبيري.

وحصل فريق كانيون سرام الألماني، على درع أفضل فريق في طواف الإمارات للسيدات.

كما توجت الأسترالية نيفي برادبيري بصدارة التصنيف العالمي في بداية موسم 2024 من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية كأفضل متسابقة شابة.

توّج الفائزات في ختام الطواف، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والرائد حمدان علي النعيمي ممثل شرطة أبوظبي، وكفاح سبيتان نائب رئيس لإدارة المجتمع في «الدار»، محمد الحوسني رئيس قسم الشؤون الدولية في «متحف اللوفر»، فؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بالمز سبورتس، محمد غانم المنصوري، ممثل شركة أغذية، ماجد عتيق المهيري ممثل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الدكتورة عائشة المهري، نائب المدير التنفيذي في مدينة برجيل الطبية، أيمن البيجاوي، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في بن حمودة، وخلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية.

وتم تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي مديرية المرور والدوريات، ومديرية شرطة العاصمة، بلدية مدينة أبوظبي، مركز النقل المتكامل، تدوير، متحف اللوفر أبوظبي، مارينا مول، والمتطوعون من فريق المارشال الإماراتي الذين ساهموا وبشكل كبير في نجاح الحدث عبر جهودهم الدؤوبة.

العواني: نجاح باهر وتنافسية عالية

ثمّن عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي دعم القيادات الرشيدة للقطاع الرياضي، بما يعزز من المكتسبات، ويؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارات إقليمياً وقارياً وعالمياً.

وأشاد بنجاح النسخة الثانية للطواف، بمشاركة نخبة من أفضل متسابقات الدراجات الهوائية المحترفات على مستوى العالم، استمراراً لنجاح الطواف ضمن أجندة بطولات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للمحترفين منذ العام الماضي، وكأول سباق عالمي للسيدات في المنطقة والشرق الأوسط.

وهنأ العواني بطلة العالم لوتي كوبيكي بفوزها بلقب النسخة الثانية من الطواف، مشيداً بمستوى التنافسية المرتفع خلال مراحل الطواف الأربع، وبرهن على قوته كواحد من أبرز السباقات العالمية على أجندة الاتحاد الدولي، وحقق العديد من الأرقام المميزة.

وقال: «خرج الطواف بنجاح منقطع النظير، وننتظر استكمال تلك النجاحات بإقامة النسخة السادسة من طواف الإمارات للرجال بتواجد نخبة الدراجين العالميين اعتباراً من الاثنين المقبل».

وثمن العواني دور رعاة الحدث والشركاء الاستراتيجيين والداعمين والجهات الحكومية المعنية التي شاركت في التنظيم، كما وجه الشكر إلى المتطوعين من أبناء الإمارات الذين بذلوا جهوداً كبيرة ساهمت في خروج الحدث بأفضل صورة.