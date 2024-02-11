العروبة ودبا الحصن يتمسكان بصدارة ووصافة «الأولى»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

تمسك فريقا العروبة ودبا الحصن بمركزي الصدارة والوصافة على التوالي في «دوري الدرجة الأولى»، بفوز الأول على ضيفه مصفوت 3-1، وتفوق الثاني على جلف أف سي 4-0، فيما خسر الظفرة «الثالث» على ملعبه أمام العربي 1-2، في انطلاق «الجولة 20» أمس.

وشهدت بقية مباريات انطلاق الجولة أمس، أيضاً فوز دبا على مضيفه سيتي 2-0، والجزيرة الحمراء أمام ضيفه الحمرية 3-1، فيما كسب التعاون المواجهة أمام الفجيرة 2-0، وتفوق يونايتد على الرمس 2-0، على أن تختتم الجولة الاثنين بمباراة واحدة تجمع جلف يونايتد ومسافي على ملعب شباب الأهلي بالعوير.

وعزز العروبة صدارته للترتيب بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، بالفوز على ضيفه مصفوت 3-1، وسجل للفائز إيريك دانيل في الدقيقة 34، الحساني تامبورا 35، ومهند خميس 64، فيما سجل محمد فكري هدف مصفوت في الدقيقة 52.

في المقابل، تفوق دبا الحصن على جلف اف سي برباعية أبوبكر كمارا 23، جواو فيتور هدفين في الدقيقتين «32 و69»، بير رامسيس 79، ليرفع الحصن رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني مقابل 20 لجلف الثالث عشر.

وقاد فاندار فييرا لاعب العربي فريقه للفوز على مضيفه الظفرة 2-1، بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 27 و64، فيما احرز بيدرو بافلوف هدف «فارس الظفرة» الوحيد ليتجمد رصيد الأخير في 33 نقطة في مركزه الثالث، بفارق نقطة أمام العربي المتقدم إلى المركز الرابع.