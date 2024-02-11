منصور بن زايد يشهد جانباً من سباق كأس رئيس الدولة للقدرة

عصام السيد ومحمد حسن ووام (أبوظبي)

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، جانباً من سباق «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة» في نسخته الـ 25، الذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في منطقة الوثبة.

وانطلق سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة 159 فارساً وفارسة من النخبة من مختلف الإسطبلات في الدولة، إضافة إلى مشاركة عدد من الفرسان يمثلون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية بجانب الفرسان المقيمين في الدولة.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد تفقد مرافق قرية الإمارات العالمية للقدرة، واطلع على التجهيزات الفنية والتنظيمية واللوجستية التي جرى إعدادها لاستضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في اليوبيل الفضي للكأس الغالية.

وسطر فرسان إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أروع إنجاز بحصد المركزين الأول والثالث في النسخة 25 للسباق الغالي «اليوبيل الفضي».

وأقيم سباق البطولة الغالية، بتنظيم واستضافة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، لتبوح بكل أسرار نسخة اليوبيل الفضي، في يوم ماطر.

وتُوج الفارس عمر محمد النيادي على صهوة الفرس «آر أو شاي مون» لإسطبلات الوثبة، بطلاً للسباق وجاء فوز الفارس بلقب السباق بعد تكتيك رائع ناسب المسافة الطويلة للسباق، وقطع البطل المسافة الإجمالية للسباق البالغ طوله 160 كلم والذي جري على 6 مراحل، في زمن وقدره 5:52:11 ساعة وهو رقم قياسي جديد، وبمعدل سرعة بلغ 27.26 كلم/ساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة عالية عبيد الشامسي، على صهوة الجواد «أيوس رويال فايبر» لإسطبلات أي بي أتش، قاطعة المسافة في زمن قدره 5:53:08 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.19 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «آر أو باتاجونيا» لإسطبلات «الوثبة» قاطعة المسافة في زمن قدره 5:53:45 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.14 كلم/ساعة.

وأهدى الفارس عمر محمد النيادي بطل النسخة الـ 25 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة الفوز لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأعرب عن سعادته وفخره بالحصول على اللقب الغالي في «اليوبيل الفضي» للبطولة.

وأشار بطل السباق إلى أنه حرص على توزيع جهد الخيل خلال مراحل التحدي حتى يتمكن من الوصول إلى هدفه الكبير بحصد اللقب، لاسيما أن المرحلة الأخيرة شهدت تنافساً قوياً بين المشاركين للوصول إلى خط النهاية، موضحاً أن التكتيك الذي انتهجه في السباق منحه الحفاظ على تقدمه في الصدارة وحسم المنافسة.

توج الفائزين الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، وعبد الرحمن الرميثي المشرف العام للقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

3 مراكز ضمن «التوب 10» للوثبة

وضع فرسان إسطبلات الوثبة بصمتهم الواضحة في نسخة اليوبيل الفضي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبجانب إحراز اللقب التاريخي لهذه البطولة التي تعتبر الأعرق في سباقات القدرة، حققوا ثلاثة مراكز ضمن العشرة الأوائل «توب 10» فضلاً عن المركز الحادي عشر، حيث نالوا المركز الأول عبر الفارس عمر النيادي، والثالث للفارسة ليلى عبد العزيز الرضا، والرابع الذي كان من نصيب الفارسة ماسة عدنان على صهوة «رو لكي»، بالإضافة إلى المركز الحادي عشر الذي كان من نصيب الفارسة وعد نديم التي امتطت «اكاشا فلوينج فري».

حافز إضافي

قال محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة: إن حضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جانباً من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، شكل حافزاً إضافياً للفرسان والفارسات المشاركين في السباق، مشيراً إلى أن تفقد سموه لمرافق القرية أشاع الفرحة لدى فريق العمل المنظم للسباق، هنأ سموه بفوز إسطبلات الوثبة باللقب.

وأضاف: حرصنا على تحويل تنظيم واستضافة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالقرية إلى كرنفال يعبر من خلاله الجميع عن سعادتهم بالتواجد في هذه المناسبة الغالية على الجميع.

فرسان من 21 دولة

شهدت النسخة الـ 25 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشاركة 159 فارساً وفارسة من الإمارات ومن 21 دولة، واحتل الفرسان من الهند العدد الأكبر ضمن المشاركين، وبلغ عددهم 33 فارساً وفارسة، و8 من سريلانكا، و8 من بنغلاديش، وشارك في السباق فرسان من سلطنة عُمان، مملكة البحرين، مصر، لبنان، سوريا، العراق، الأرجنتين، المملكة المتحدة، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، المجر، إيطاليا، أوروجواي، تشيلي، الصين، جزر القمر.

الريسي: فخورون بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة الغالية

توجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بفوز إسطبلات الوثبة بلقب كأس النسخة الـ 25 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وأكد أن تتويج إسطبلات الوثبة بلقب الكأس الغالية ثمرة جهود الرعاية والدعم والاهتمام المتواصل من سموه، وتوفير جميع المتطلبات المستدامة لتحقيق التطور النوعي، وتمكين الفرسان والفارسات من القدرات التنافسية.

وأكد أن حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على حضور جانب من فعاليات سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والاطلاع على التطور الكبير الذي تحققه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، يرسخ اهتمام سموه وحرصه الدائم على كل ما يعزز ريادة الفروسية العالمية.

وهنأ رئيس اتحاد الفروسية والسباق جميع الفائزين في كأس رئيس الدولة، وقال: إن المنافسة كانت قوية في جميع مراحل السباق، وشهدت مستويات متطورة للفرسان والفارسات، لتعكس التطور الكبير الذي حققته رياضة الفروسية في دولة الإمارات، وتعزز النجاح المستمر لسباقات كأس رئيس الدولة على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأضاف: فخورون بالنجاح الفني والتنظيمي الذي حققته قرية الإمارات العالمية للقدرة في تنظيم سباق النسخة الـ 25 لكأس رئيس الدولة، ونشكرهم على هذه الجهود المشرّفة، ودخول القرية موسوعة جينيس للأرقام القياسية في إنجاز كبير ورفيع من خلال أكبر حضور لمحاضرة حول العناية بالخيل.

مسلم العامري: «عالمية الوثبة» أفضل مسرح للسباقات

توجه مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته لسباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وحضوره جانباً من السباق، وتفقد سموه مرافق قرية الإمارات العالمية للقدرة، وهنأ سموه بالإنجاز الذي حققته إسطبلات الوثبة بإحراز اللقب للمرة التاسعة. وقال: «فخورون بزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمرافق القرية، وبالدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه لتنال القرية العديد من الجوائز العالمية الرفيعة وآخرها دخولها قائمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية في إنجاز كبير ورفيع من خلال أكبر حضور لمحاضرة حول العناية بالخيل، كما أن القرية باتت وجهة لكافة فرسان العالم، وأكبر مسرح للسباقات وفي مقدمتها سباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة الغالية، وقال: إن السباق شهد تنافساً جميلاً يجسد قيمة ومكانة هذه المنافسة العزيزة على قلوبنا جميعاً، والحرص من جميع الفرسان على المشاركة في السباق.

النيادي يحقق رقماً قياسياً جديداً

حطم الفارس عمر النيادي بطل النسخة «25» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الرقم القياسي لمسافة 160 كلم والمسجل باسم الفارس سعيد محمد المهيري، بطل نسخة 2015، وسجل عمر النيادي 5:52:11 ساعة محققاً الفوز بأريحية ودون عناء، متفوقاً على صاحب الرقم القياسي السابق الفارس سعيد المهيري الذي سجل 5:55:40 ساعة.

يشار إلى أن السرعة في بدايات هذه البطولة كانت تصل إلى الثماني ساعات، وأخذت وتيرتها في الصعود إلى أن وصلت لأرقام قياسية في السنوات الأخيرة.

وقطع بطل النسخة الأولى الفارس عبد الله الجنيبي المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 7:51:13 ساعة، ثم بلغ الزمن الذي قطعه حسن بن علي في النسخة الثانية 8:08:51 ساعة، ثم أخذت السرعة تزيد اعتباراً من النسخة الرابعة في عام 2003.