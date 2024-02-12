منتخب الجودو إلى أذربيجان للمشاركة في «باكو جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تصل إلى أذربيجان، غداً الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني الأول للجودو، برئاسة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام للاتحاد وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، للمشاركة في بطولة «باكو جراند سلام» للجودو لعام 2024، التي تقام في خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالي بمشاركة 64 دولة من بينها 3 دول عربية خليجية، وهي الإمارات، البحرين والسعودية.

وتضم بعثة منتخبنا اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في منافسات «وزن تحت 57 كجم»، واللاعب كريم عبد اللطيف في (وزن تحت 73 كجم)، وقد تحددت الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس موعداً لقرعة البطولة بفندق ماريوت باكو، ويحضر مراسم القرعة مدرب المنتخب الأول فيكتور سيكتروف، فيما تبدأ المنافسات صباح يوم الجمعة المقبل.

وكان منتخبنا الأول للجودو قد اختتم معسكر التدريبي أمس، في جورجيا في إطار برنامجه السنوي استعداداً لأولمبياد باريس 2024 المقبل والمشاركات التي تسبقه، وأبرزها بطولة العالم للجودو، التي تقام في أبوظبي خلال من 18 وحتى 24 مايو المقبل، كختام البطولات المؤهلة للأولمبياد المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

ويعقب بطولة باكو الحالية إقامة معسكر تدريبي دولي جديد للمنتخب الأول بكامل أفراده بمشاركة العديد من منتخبات الجودو في أوزبكستان استعداداً للمشاركة في بطولة طشقند جراند سلام للجودو، التي تقام خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، والتي شهدت كشوفاتها حتى الآن تقدم 52 دولة للمشاركة من بينها 5 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، السعودية، الكويت، المغرب ولبنان، ويشارك منتخبنا في البطولة بعدد 8 لاعبين.