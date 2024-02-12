«أبوظبي» يحرز لقب «أومورفيا للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

توج فريق أبوظبي بلقب بطولة أومورفيا للبولو، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق.

وجاء فوز أبوظبي بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على فريق الإمارات بفارق نصف هدف فوق التصنيف وبنتيجة 9.5 مقابل 9 أهداف، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما باستاد سلطان بن زايد.

وكان باتيستا بيلو كلمة السر في فوز أبوظبي، بعدما أحرز 5 أهداف في المباراة، ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً ويفوز بلقب هداف البطولة.

ونجح فريق «أيه إم» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة عليا آل مكتوم، في الفوز بكأس الترضية، بعد التغلب على فريق غنتوت بنتيجة 10-5، وفي ختام البطولة، قام خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى والألقاب الفردية.