«شطرنج الناشئين والناشئات» ينطلق بالمفاجآت

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت منافسات دوري الشطرنج للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 سنة، ضمن روزنامة الاتحاد للنشاط المحلي 2024، حيث استضاف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الجولة الأولى من البطولة، وحضر الافتتاح تريم مطر تريم رئيس الاتحاد وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني وعمر نعمان رئيس الجهاز بنادي الشارقة مستضيف الحدث.

وشهدت ضربة البداية، مفاجآت على مستوى النتائج بين الفرق في جميع المراحل، وهو ما يكشف عن المواهب الجديدة في الأندية، حيث أسفرت النتائج في فئة تحت 10 سنوات للأولاد عن فوز الفجيرة للشطرنج على نادي دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4-2، فيما فاز الشارقة الثقافي للشطرنج على اتحاد كلباء 5-1، وفي نفس الفئة للإناث، تعادل أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مع الذيد 3-3، فيما فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4-2.

وفي فئة تحت 14 سنة للأولاد، تفوق اتحاد كلباء على دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 5-1، فيما فاز الفجيرة للشطرنج على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3.5 مقابل 205 نقطة، والشارقة الثقافي للشطرنج على خورفكان 6-0، وفي نفس الفئة للإناث، فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، فيما تعادل نادي رأس الخيمة مع العين للشطرنج والألعاب الذهنية 3-3، فيما فاز أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على الذيد 4.5 مقابل 1.5 نقطة.

وفي فئة تحت 18 سنة، فاز أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على الذيد 6-0، ودبي للشطرنج والثقافة على مليحة 4-2، والشارقة الثقافي للشطرنج على العين للشطرنج والألعاب الذهنية 4.5 مقابل 1.5 نقطة، وفي نفس الفئة للإناث فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على دبي للشطرنج والثقافة 4.5 مقابل 1.5 نقطة.

وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد أن دوري الناشئين والناشئات ضمن روزنامة الاتحاد في الموسم، وأن لديه هذا الموسم عدداً كبيراً من البطولات المحلية والتي وصل عددها إلى 14 بطولة، وجميعها لا يتعارض مع المشاركات الخارجية التي تم اعتماد المشاركة فيها أبرزها المشاركة بمنتخبي الرجال والسيدات في الأولمبياد العالمي للشطرنج، والذي سيقام في العاصمة المجرية بودابست، خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل والمشاركة في كأس العالم تحت 8 و10 و12 سنة في مدينة باتومي بجورجيا خلال الفترة من 22 يونيو إلى 2 يوليو المقبلين.

وأضاف أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الناشئين، كونه يمثل البداية لتأسيس قاعدة قوية للمنتخبات، وقال: نشكر الأندية على تعاونها الكبير مع الاتحاد، سواء بالمشاركة في البطولات المحلية أو تجهيز لاعبي المنتخبات وهو ما يكمل منظومة عمل الاتحاد.