جوارديولا يعترف بدور كلوب في «التفوق مع السيتي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في تصريحات خاصة لشبكة «يوروسبورت»، تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن منافسه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والذي قررالرحيل عن «الريدز» بنهاية هذا الموسم، بعد أن شعر بأن طاقته نفدت وأنه يحتاج إلى نيل قسط من الراحة، بعد 9 سنوات من العمل الشاق في «الأنفيلد»، قاد خلالها الفريق إلى تقديم أداء قوي وممتع، وفاز ببعض البطولات أهمها «البريميرليج»، ودوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، إنه متأكد وواثق تماماً من أن كلوب سيعود مرة أخرى، وعلق قائلاً: لا أعرف إلى أين بالضبط، هو وحده الذي يعرف، كل ما في الأمر أنه سيستريح قليلاً ويبعد عن ضغوطات مباريات الدوري الإنجليزي الرهيب ثم يعود مجدداً، لأنه عندما تلعب كل 3 أيام موسماً وراء الآخر، من الصعب أن تتراجع عما تفعله ولكن من المستحسن أن تأخذ فترة راحة لبعض الوقت تعطيك الفرصة لتقديم أفضل ما عندك، وهذا ما ينطبق على ما قرر كلوب عمله.

وذكرت شبكة «يورو سبورت» أن المواجهات بين مانشستر سيتي وليفربول في ظل وجود هذين المدربين الكبيرين خلال العقد الأخير، هي أهم مباريات «البريميرليج»، لأنها كانت في أغلب الأحيان حاسمة في المنافسة على اللقب بينهما.

ورغم أن كلوب لم ينجح في الفوز بالدوري المحلي إلا مرة واحدة موسم 2019-2020، إلا أن المستويات المرتفعة التي أظهرها الفريقان فتحت المجال لمنافسة شرسة بينهما كمدربين، وكان السيتي يحتاج أحياناً للحصول على أكثر من 90 نقطة لكي يتفوق على «الريدز»، وحدث ذلك مرتين.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان كلوب سبباً في تفوقه على نفسه حتى يمكنه الفوز في المنافسة بينهما، قال جوارديولا: نعم أكيد وحدث ذلك كثيراً إذ أن بُعد النجاح يرتبط كثيراً ببُعد المنافسة، وعندما لا يكون المنافس جيداً، فإن نجاحك لن يكون ذا قيمة كبيرة.

وأضاف جوارديولا الذي وصفه كلوب نفسه بأنه أفضل مدرب في العالم، قائلاً: حقيقة المنافسة مع ليفربول منذ سنوات عديدة، إنما تؤكد إلى أي مدى نحن جيدين عندما نفوز عليهم، وأعتقد أن نفس الشيء ينسحب على ليفربول عندما يفوزعلينا، وتلك أفضل طريقة لتقييم ما حققه كل منا.