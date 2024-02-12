«الملك» و«الفرسان».. قمة مؤجلة في أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

يشهد دوري أقوياء اليد يوم غد مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الشارقة حامل اللقب وشباب الأهلي بصالة الملك الشرقاوي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدور التمهيدي بسبب مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية.

وتأتي المواجهة في ظروف مختلفة للفريقين، وتعد المباراة الثالثة للشارقة حتى الآن، فاز على الجزيرة والنصر ولديه في مؤجلاته دبا الحصن من الجولة الثالثة وتأجلت إلى 5 مارس المقبل، والعين من الجولة الرابعة، وتأجلت إلى 20 فبراير الجاري، ورغم أن الملك فاز في أول مباراتين وحصد العلامة الكاملة، إلا أنه في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، والفوز بالمباراة سيدفع به للمركز الخامس.

ويعول سامي السعيدي مدرب الفريق على مجموعة من اللاعبين، في مقدمتهم مصباح الصانعي، ومحمود فايز، وزهير نايم، وطارق شاهين، وأحمد هلال، وإبراهيم القرص، وأحمد عبدالله، وسيف الأنصاري، والحارس محمد إسماعيل، كما أن معظم لاعبيه شاركوا مع المنتخب في البطولة الآسيوية التي أقيمت مؤخراً بالبحرين، وهو ما يرفع من معدلات الخبرة واللياقة البدنية والفنية في التعامل مع مثل هذه المباريات.

في المقابل، لم يقدم شباب الأهلي المردود المتوقع من بداية الموسم حيث فاز في مباراتين، على دبا الحصن والنصر وتعادل مع الوصل ومليحة، وفقد 4 نقاط في مشواره، ويحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، متساوياً مع العين ومليحة في المركزين الثالث والرابع.

ويعتمد وليد بن عمر على محترفيه البرازيلي أكاسيو والتونسي ريان بن محمود، بجانب لاعبي الخبرة في الفريق، في مقدمتهم اللاعبون مرزوق أحمد وعيسى البناي، ومحمد جمعة، ويوسف بلال، ومحمد عبدالل،ه وعبدالله طرار، وراشد محمدي، وعيسى محمد، وأحمد البلوشي، وحمد إسماعيل، والحارس عبدالرحمن خميس.

من ناحية أخرى، تجري اللجنة المنظمة لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ40، قرعة المنافسات بعد غد الأربعاء بمقر الاتحاد القطري لكرة اليد، حيث يستضيفها العربي القطري خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل، ويشارك فيها فريق مليحة للمرة الأولى ممثلاً لكرة اليد الإماراتية.