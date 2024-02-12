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الرياضة

الياباني هوشينو يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي»

الياباني هوشينو يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي»
12 فبراير 2024 13:58

 

دبي (الاتحاد)
تقدم اللاعب الياباني ركويا هوشينو إلى المركز الثاني في الترتيب الأسبوعي العالمي لـ «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للجولف، بعدما حقق لقب بطولة قطر ماسترز للجولف، التي اختتمت أمس في الدوحة، ضمن السلسلة الدولية التي تشمل في هذا الموسم بطولات في الإمارات والبحرين أيضاً.
وحسم هوشينو اللقب في قطر، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 500 نقطة، جعلته يرفع إجمالي رصيده إلى 1,215 نقطة، ويتقدم ثلاث خطوات ليصبح بالمركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي»، خلف الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي يمتلك 1,596 نقطة، بفضل فوزه الشهر الماضي بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وحلوله وصيفاً في بطولة «دبي إنفيتيشنال».
ويعتبر هذا أول لقب في جولة دي بي ورلد، في مسيرة اللاعب الياباني الذي حل في وصافة بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، ليكسب الجائزة المالية التي تزيد على 425 ألف دولار أميركي.
من جانبه استفاد الفرنسي أوجوك وساود من حلوله بالمركز الثاني في البطولة القطرية برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليكسب 334 نقطة، جعلته يقفز 45 خطوة دفعة واحدة، ويحل بالمركز الـ 13 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 480 نقطة.
وتعتبر هذه البطولة واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» لهذا الموسم التي انطلقت من الإمارات مع بطولات «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي، وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف، والتي تعد جزءاً من موسم 2024 للسباق إلى دبي ذي المظهر الجديد، حيث سيكون هناك خمس سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أميركي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أميركي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.
ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 45 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدداً، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

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