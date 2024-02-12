توريس.. من بوكا جونيورز إلى صدارة هدافي «دوري الأولى»



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

فرض الأرجنتيني لويس مارسيلو توريس مهاجم نادي يونايتد، اسمه على قمة هدافي دوري الدرجة الأولى لموسم 2023- 2024، بعدما انفرد بقائمة الصدارة برصيد 13 هدفاً بتسجيله هدفين قاد بهما فريقه للفوز على ضيفه الرمس 2-0 مساء أمس على استاد مدينة دبي الرياضية في انطلاق «الجولة 20».

ونجح توريس الذي يخوض موسمه الأول في ملاعبنا المحلية مع فريق يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأولى، في التفوق على منافسيه الحساني تامبورا مهاجم العروبة، والإنجليزي توناني أفوب مهاجم الظفرة، في المركز الثاني للقائمة برصيد 12 هدفاً لكل لاعب.

ويملك توريس صاحب الـ 26 عاماً مقومات النجاح بفضل تكوينه المميز بعد تخرجه في أكاديمية بوكا جونيورز لكرة القدم قبل انضمامه إلى الفريق الأول للنادي الأرجنتيني بتوقيعه أول عقد احترافي في مشواره في ديسمبر 2016 وهو في سن التاسعة عشر.

وظهر توريس في العام التالي للمرة الأول دولياً مع الأرجنتين على مستوى الشباب في عام 2017، حيث حصد لقب الهداف في بطولة ودية قبل أن يشارك في العام ذاته مع منتخب «التانجو» في كأس العالم تحت 20 سنة، برفقة مواطنه لاوتارو مارتينيز، حيث سجل هدفين قبل خروج منتخب بلاده من دور المجموعات.

وأسهمت أهداف توريس الـ 13 في دوري الأولى خلال الموسم الحالي، خلال 19 مباراة، في النتائج الإيجابية ليونايتد الذي بات بمثابة «الحصان الأسود» في الموسم الحالي، باحتلاله حالياً المركز الخامس في الترتين العام برصيد 30 نقطة.

واستحق المهاجم الأرجنتيني لفريق يونايتد لقب «قناص الثنائيات»، بعدما سجل ثنائية في 5 مباريات أمام سيتي 6-2، وجلف يونايتد 2-1، وجلف اف سي 2-0، والفجيرة 2-0، وصولاً إلى مباراة الرمس 2-0 مساء الأحد ضمن «الجولة 20».

في سطور

لويس مارسيلو توريس

الجنسية: الأرجنتين

النادي: يونايتد

العمر: 26

المباريات: 19

دقائق اللعب: 1390

الأهداف: 13